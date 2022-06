In occasione della festa Bangtan 2022 su YouTube, i BTS, band k-pop amatissima anche in Italia, ha annunciato a sorpresa al proprio pubblico la decisione di prendere una pausa dalle attività di gruppo, al fine di poter tentare di percorrere una carriera individuale.

Tra i 7 membri della band, Jung Kook, il più giovane, è stato il primo a prendere alla lettera tale svolta musicale, collaborando con Charlie Puth nella realizzazione di un nuovo brano, “Left and Right“, in uscita su tutte le piattaforme lo scorso venerdì 24 giugno.

Significato della canzone

“Left and Right” ha come tema centrale la difficoltà di lasciarsi alle spalle una relazione amorosa, i cui ricordi continuano ad affollare la mente e il cuore in un infinito reiterarsi astratto e malinconico dei bei momenti passati insieme, che ora appaiono però soltanto un passato lontano e perduto.

Traduzione del testo

[Ritornello: Charlie Puth]

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

[Verso 1: Charlie Puth]

Sin dal giorno in cui te ne sei andata

(No, non so come)

Come cancellare il tuo corpo dal mio cervello?

(Cosa devo fare adesso?)

Forse dovrei concentrarmi su di me

(Ma tutto ciò a cui penso)

Sono le notti in cui siamo stati aggrovigliati nel tuo letto

[Pre-Ritornello: Charlie Puth]

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

Stai girando in tondo

Ti ho bloccato nella mia testa, sì

[Ritornello: Charlie Puth]

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Posso sentirti qui, posso sentirti qui e qui

Occupi ogni angolo della mia mente

Il tuo amore mi accompagna giorno e notte

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

[Verso 2: Jung Kook]

Dal giorno in cui te ne sei andata

(Qualcuno mi dica come)

Quanto ancora devo bere per il dolore?

(Cosa devo fare adesso?)

Mi hai fatto cose che non riesco a dimenticare

(Ora tutto ciò a cui penso)

Sono le notti in cui siamo stati aggrovigliati nel tuo letto.

[Pre-Ritornello: Jung Kook]

Oh, no (Oh, no)

Oh, no (Oh, no)

Stai girando in tondo

Ti ho bloccato nella mia testa, sì

[Ritornelloo: Jung Kook]

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente (della mia mente)

Il tuo amore rimane con me giorno e notte

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

[Ponte: Charlie Puth, Jung Kook]

Sapevi di essere quella che è scappata?

E anche ora, piccola, non sto ancora bene

Sapevi che i miei sogni sono tutti uguali?

Ogni volta che chiudo gli occhi

[Ritornello: Charlie Puth, Jung Kook]

I ricordi mi seguono a destra e a sinistra

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

Il tuo amore rimane con me giorno e notte

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

(Oo-oh)



[Outro: Charlie Puth, Jung Kook]

Riesco a sentirti qui, riesco a sentirti qui

Occupi ogni angolo della mia mente

(Cosa devo fare adesso?)

