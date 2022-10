Solo giusto una settimana fa abbiamo parlato della sua ultima canzone, “Charlie be quiet!“, che oggi, venerdì 7 ottobre 2022, Charlie Puth ne rilascia una nuova di zecca.

Si chiama “Loser” e rappresenta la terza traccia del suo album “Charlie“, il quale non è altro che un’autobiografia in musica dell’autore stesso.

Il brano presenta influenze musicali degli anni ‘2000, sopratutto per quanto riguarda il ritornello, ed è un’esplosione di pop melodico che entra subito in testa.

Significato della canzone

Nel brano, Charlie Puth gioca con il termine/titolo “loser“, il quale scritto così significa “perdente“, ma che può essere anche pronunciato in qualità di “lose her“, ovvero letteralmente “perdere lei“. La canzone sembra dunque ruotare intorno al senso di rammarico e di biasimo nei confronti di se stesso che l’autore prova per aver perso la donna amata.

Traduzione del testo

[Ritornello]

Oh, sono un tale perdente

Come ho fatto a perderla?

Oh, baby, devo essere stato fuori di testa

Ora sono un perdente

Perché ho dovuto perderla?

Non mi riprenderò mai, non starò mai bene

Perché io…

[Verso 1]

Potrei ubriacarmi un po’ troppo

Quindi, non penserò a noi (Uh)

Non penso a quello che (Uh)

Avremmo potuto essere, e

Rimango sveglio, tipo, tre o quattro notti

Così non sogno di noi (Uh)

Mi sveglio senza fortuna (No)

Non riesco a vincere

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto capirlo fin dall’inizio (Uh-ah)

Lei era una su un milione (Uh-ah)

Fa male ogni volta che qualcuno dice il suo nome

(Qualcuno dice il suo nome)

Quando andiamo avanti e indietro (Uh-ah)

Credo di aver giocato male (Ah-uh)

Non avrei mai dovuto lasciarla scappare

[Ritornello]

Oh, sono un tale perdente

Come ho fatto a perderla?

Oh, baby, devo essere stato fuori di testa

Ora sono un perdente

Perché ho dovuto perderla?

Non mi riprenderò mai, non starò mai bene

Perché io…

[Verso 2]

Forse mi sono allontanato un po’ troppo da lei

Quando aveva bisogno di qualcuno (Uh)

Contro il suo corpo (Woah) alle 2 di notte

Sì, ora continuo a mentire a me stesso

Ma probabilmente sta solo scherzando (Probabilmente sta scherzando)

Probabilmente mi chiamerà e saremo di nuovo noi due

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto vederlo fin dall’inizio (Uh-ah)

Era una su un milione (Ah-uh)

Ora lei è innamorata e io sono al secondo posto (Damn)

[Ritornello]

Oh, sono un tale perdente

Come ho fatto a perderla? (Perderla)

Oh, baby, devo essere stato fuori di testa (-ind)

Ora, sono un perdente

Perché ho dovuto perderla? (Lei)

Non mi riprenderò mai, non starò mai bene (Fine)

Perché io…



[Post-Ritornello]

Io sono

Io sono un perdente (Sì, dico)

Io sono

Io sono (Io)

Io sono un perdente

[Ponte]

Dimmi, Dio è reale

Pensi ancora a me

O sto vivendo per niente?

Non so dove sia andata

Sbagliato, ma accetto il suggerimento

Ci vorrà un po’ di tempo per sistemare le cose

[Ritornello]

Oh, sono un tale perdente

Come ho fatto a perderla?

Oh, baby, devo essere stato fuori di testa

Ora, sono un perdente (Oh!)

Perché ho dovuto perderla? (Non lo farò mai)

Non mi riprenderò mai, non starò mai bene (Oh, baby, io)

Perché sono un perdente.

–

Cosa dite di questa canzone? Ditecelo qui sotto nei commenti!