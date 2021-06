Che fine ha fatto Sara? la serie tv messicana andata in onda su Netflix a partire da marzo di quest’anno, ha tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo grazie alla sua storia appassionante e che lascia con il fiato sospeso così come hanno fatto i 18 episodi delle due stagioni uscite fino ad ora.

Dopo il finale della seconda stagione, i telespettatori sono curiosi di sapere cosa succederà, ma soprattutto se si andrà avanti. Per il momento, Netflix non ha rivelato nulla di ufficiale anche se sembra scontato che ci sarà un terzo capitolo sia per come è andato a finire il precedente con un finale aperto sia per il grande successo che la serie ha avuto. Tuttavia, a dare la conferma dell’arrivo di Che fine ha fatto Sara? 3 è stato Manolo Cadorna, l’attore colombiano che nella serie tv veste i panni di Alex Guzman. Durante un’intervista con la Cnn spagnola, infatti, ha rivelato che:

“C’è una terza stagione, stiamo solo aspettando la conferma ufficiale, ma tutto sembra andare per il verso giusto”.

Inoltre, l’attore si è detto felice per l’ottimo riscontro che ha ottenuto la serie tv e che i protagonisti stessi non si aspettavano di certo un successo mondiale del genere. Invece, Che fine ha fatto Sara? ben presto è diventata la serie televisiva più vista su Netflix in lingua non inglese. È sufficiente pensare che è riuscita a rubare il primato a capolavori come La Casa di Carta o Vis a Vis. Nell’attesa che Netflix renda ufficiale la terza stagione per poter tornare sul set, iniziare le riprese e chissà magari vedere i nuovi episodi della serie messicana sul piccolo schermo già prima della fine del 2021.

E tu hai seguito Che fine ha fatto Sara? Secondo te ci sarà una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!