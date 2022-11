Oggi, Venerdì 25 Novembre 2022, Achille Lauro ha ufficialmente rilasciato il suo ultimo brano dal titolo “Che sarà”.

La hit era stata di poco anticipata dallo stesso cantante romano attraverso il suo profilo ufficiale Instagram con un estratto per i suoi innumerevoli fan nella giornata di ieri 24 Novembre.

“Che sarà” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e inizierà la quotidiana turnazione in radio. Il brano è stato prodotto da Gow Tribe e Gregorio Calculli e distribuito dall’etichetta discografica Elektra Records / Warner Music Italy.

Questo nuovo brano è classificato come una ballad intima e segna il ritorno dell’artista romano sul panorama musicale, dopo l’uscita dell’ultimo album “1969 – Achille Idol Rebirth”.

Il significato di “Che sarà” di Achille Lauro

Il testo di “Che sarà” punta in maniera inequivocabile sulle emozioni e pone l’ascoltatore alcune riflessioni malinconiche.

Il pezzo è una ballad intima e introspettiva, che ricerca il significato essenziale delle parole e i comuni interrogativi che ognuno di noi si pone sul proprio futuro.

In una nota ufficiale lo stesso Achille Lauro ha invitato fan e addetti stampa a porsi alcune domande introspettive.

“Vi siete mai sentiti felici, amati? Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù? Vi siete mai chiesti che sarà?”.

Da questi quesiti semplici ma densi di significato, Achille Lauro ha costruito la sua canzone. L’artista stesso ha provato a porsi questi interrogativi, ricordando ad esempio momenti che non torneranno più. Fondamentale infatti per il percorso di crescita di chiunque è il passaggio da adolescenza alla maturità.

“Che sarà” è dunque una sorta di percorso di consapevolezza tra il passato e il futuro di una persona.

Il testo di “Che sarà di Achille Lauro

No, non ho più vent’anni e so che questa è la vita mia

No, non lo so se mi ami, no, ma so che fine è la mia

Siamo angeli, già, con un Dio così grande che dà quel minuto di più

No, ho paura, mami, stringimi, non guardare giù

Che sarà, che sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me come, come se fossi te

E non finisse mai, è così, è così

È così stare al mondo e no, non è qui

Non è mai stato qui, non è questo il posto per noi

Quei ragazzi a vent’anni che bruciano fiammiferi, sì

Noi, quelli là che a vent’anni da soli, nelle mani di chi?

Noi che moriamo soltanto perché “Sennò che vita è la mia?”

Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia

Che sarà, chе sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me comе, come se fossi te

E non finisse mai, è così, è così

È così stare al mondo e no, non è qui

Non è mai stato qui, no non è questo il posto

Immagina com’è essere soli al mondo, no

A noi stanotte ci fa ridere e moriremo un giorno noi

Narana, narana, e moriremo un giorno noi

Narana, narana, e rideremo un giorno

Che sarà, che sarà, che sarà

Siamo soli ma che sarà

Mi stringo a me come, come se fossi te

E non finisse mai

E tu, cosa ne pensi di “Che sarà” di Achille Lauro? Lascia un commento!