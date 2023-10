Poche ore prima di partecipare alla terza puntata di “Che Tempo Che Fa” sul canale Nove, Fedez aveva anticipato che l’intervista avrebbe affrontato delle tematiche per lui particolarmente importanti, mai rivelate prima, e così è stato.

Il rapper milanese, ospite ieri sera di Fabio Fazio, ha parlato di salute mentale e ha raccontato come il tumore lo abbia cambiato. Durante l’intervista ha poi lanciato un appello anche al governo di Giorgia Meloni.

“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta, non circoscritta a un circolino”, ha raccontato Fedez all’inizio dell’intervista.

Il cantante ha poi raccontato l’ultimo episodio di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale per alcuni giorni: “Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata abbastanza forte, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi”.

Fedez a “Che Tempo Che Fa”: la commozione per Gianluca Vialli

Quando Fazio gli ha mostrato una foto di Gianluca Vialli, scomparso il 6 Gennaio scorso dopo aver combattuto per anni contro un tumore del pancreas, Fedez si è commosso e ha ricordato quanto importante sia stato l’ex calciatore e dirigente sportivo nel dargli coraggio per affrontare l’operazione: “È una cosa surreale, perché io lo vedo e mi viene da piangere. Però non l’ho mai visto di persona”.

“La sera prima di essere ricoverato, siamo stati al telefono parecchie ore”, ha spiegato Fedez agli spettatori del Nove, raccontando quell’aneddoto già reso noto in passato: “È incredibile come una persona che stava anche lei vivendo in quel momento un dramma, riusciva a ritagliarsi del tempo per dare conforto ad una persona che non conosceva minimamente. Questo la dice lunga su chi fosse Gianluca umanamente”.

Dopo la malattia, Fedez ha dovuto iniziare a fare i conti con altri problemi legati alla salute mentale e a domanda diretta di Fabio Fazio sul suo stato di salute attuale, il rapper è stato molto onesto: “Mi piacerebbe dirti di sì, ma la verità è che no, purtroppo dopo la malattia ho avuto altri problemi legati alla salute mentale, purtroppo non sono ancora migliorato come persona però ci sto lavorando”.

L’appello al Governo

Infine, Fedez ha voluto approfittare della sua partecipazione al programma televisivo per lanciare un appello al governo: “Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda, questo governo ha deciso di tagliarli e portarli a 5 milioni di euro. Quello che vorrei chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti è: non tagliate questi 25 milioni nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”.

Il rapper, intanto, ha deciso di non restare con le mani in mano e fare qualcosa per aiutare chi, come lui, sta lottando con problemi di salute mentale: “Con la mia fondazione vorrei aprire un centro gratuito di aggregazione per adolescenti che fornisca aiuto ai giovani con problemi di salute mentale”.

