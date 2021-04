Chef Rubio non la manda certo a dire!

Abituato com’è a esprimere le sue opinioni con tweet di fuoco dal suo sempre molto attivo profilo Twitter, anche in questo caso non ha usato mezze parole.

Il casus belli è stato decretato da un servizio di Vittorio Brumotti per Striscia la notizia che, ancora una volta a caccia di spacciatori, ha deciso di documentare lo spaccio di droga al Quarticciolo, quartiere periferico di Roma, ed è stato aggredito da alcuni cittadini.

L’inviato di Striscia, che conta al suo attivo diversi attacchi da parte di persone infastidite dal suo operato, ha dichiarato che si è trattato dell’aggressione più feroce della sua vita:

“Mi hanno dato calci sulla schiena e sui reni, sbattuto la faccia contro il furgone della troupe, che è stato distrutto, spaccato la bici. Il tutto condito dalle solite minacce di morte e nonostante la presenza delle forze dell’ordine, che hanno fatto il massimo per proteggermi”.

Pronta è arrivata la replica di Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubino, che non ha apprezzato il servizio di Brumotti, a suo dire reo di aver trasmesso una visione parziale del Quartiere, per nulla corrispondente alla realtà, a suo dire perché assoldato da un programma e da una rete che vanno a caccia di scandali, che li costruiscono ad arte, sostenendo che “… la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi ti guarda, di chi giustifica tutto sto carrozzone fatto di infamate e vessazioni.”

I tweet di Chef Rubio contro Brumotti

Il tweet di Chef Rubio, datato 20 aprile e immediatamente visibile appena aperto il suo profilo, non lascia scampo a nessun tipo di equivoco. Gabriele condanna duramente il comportamento di Vittorio Brumotti, il suo servizio, e anche il fatto di aver gestito a suo dire in maniera parziale, poco professionale e superficiale una storia che secondo lui avrebbe meritato un approfondimento più attento:

“Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date.”

La questione, però, non si è esaurita il 20 aprile, anzi! Probabilmente alimentata dagli articoli dei giornali che hanno riportato la notizia del tweet, esasperata dal dibattito sui social che come era prevedibile si è aperto in maniera feroce dopo le pubbliche esternazioni di Chef Rubio, attaccato da ogni dove. Dibattito che non ha fatto che alimentare il suo sdegno, la sua rabbia… e i suoi altri tweet:

La droga è una conseguenza del fallimento dello Stato, ed è messa in giro dagli stessi che poi fingono di combatterla (ex: accordi con porto di Gioia Tauro), quindi invece di riprendervela con le periferie e abboccare ai servizi dimmerda, esigete servizi, case e lavoro per tutti.

Il dibattito su Twitter, poi, è continuato nei giorni successivi, e ancora continua, perché Chef Rubio ha ribattuto e risposto a tutti coloro, politici, personaggi dello spettacolo e tutti gli utenti che hanno risposto alle sue esternazioni, alzando ancora di più il tiro:

Il giustizialismo non ha nulla a che vedere con la giustizia, così come raccontare falsità o verità di comodo imposte dai gruppi editoriali non ha nulla a che vedere con il giornalismo. A sto punto, tanto vale eleggere Brumotti Presidente del Consiglio.

Domani me compro un ber monopattino, chiamo qualche amico mio disoccupato con la camera e me metto a gira’ per gli studi televisivi di tutta italia cercando cocaina nelle tasche di conduttrici e conduttori. La seconda stagione sarà tutta girata in parlamento. Famo così? Ve va?

Rubio, per niente interessato a sedare la polemica scaturita dal suo primo tweet, ha deciso di rispondere per le rime anche a Giorgia Meloni, che aveva deciso di intervenire per difendere Brumotti e condannare le parole di violenza espresse dallo Chef:

“Aha @GiorgiaMeloni sempre in campagna elettorale: 10 per le foto Ridere a crepapelle! Se faceste il vostro, lo spaccio in periferia e nei quartieri abbandonati dalle istituzioni probabilmente non sarebbe necessario, e quell’artro eviterebbe le pizze. Vacce al Quarticciolo invece de sta sui social”.

Dalla discussione non è stato risparmiato nemmeno Dj Ringo secondo il quale era stato “brutto legger Rubio inneggiare violenza contro Brumotti”. Anche in questo caso è arrivato prontamente un altro tweet di Chef Rubio, che nonostante siano passati già due giorni dall’inizio della polemica, appare ancora bello carico e decisamente furioso: