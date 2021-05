Oggi Cher compie 75 anni, ma il vero regalo è stato fatto a tutti i suoi fan, con l’annuncio dell’arrivo di un film sulla vita e la carriera della cantautrice, attrice e produttrice discografica. A lavorare sul biopic dell’artista è la Universal, che ha sguinzagliato uno dei migliori sceneggiatori in circolazione per lavorare sullo script del film.

Ad occuparsi della sceneggiatura, infatti, sarà Eric Roth, candidato cinque volte all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, premio che ha poi effettivamente vinto nel 1995 con il film Forrest Gump, e che ora è pronto a lavorare al film dedicato alla sua amica Cher.

Di cosa parlerà il film su Cher?

Il film biografico su Cher parlerà dell’incredibile vita della cantante, dei suoi look stravaganti, della sua musica e di quanto sia stata, ed è ancora, un’icona da ammirare ed amare.

Cher e Eric Roth si troveranno presto fianco a fianco, a lavorare sul progetto che promette di rendere immortale l’artista e la sua vita. Non è nemmeno la prima volta che i due lavorano insieme. Nel 1987, infatti, Cher e Eric Roth si sono conosciuti sul set di Suspect (film conosciuto in Italia col titolo Presunto Colpevole, dove lui aveva scritto la sceneggiatura, e lei aveva interpretato il ruolo di un avvocatessa.

Lavorando a questo film insieme, i due avevano stretto amicizia, sentimento che non si è mai spezzato in tutti questi anni e che ora verrà suggellato da questa nuova importante collaborazione.

I produttori del film, a parte la stessa Cher, saranno Judy Craymer and Gary Goetzman, che avevano avuto occasione di lavorare con l’artista in Mamma Mia! Here We Go Again, sequel di Mamma Mia!.

Ecco con quali parole ha parlato la produttrice del film in arrivo:

Gary e io siamo entusiasti di lavorare di nuovo con Cher e questa volta portando la sua potente e vera vita-odissea sul grande schermo. Non si può fare a meno di essere attratti e ispirati dall’incredibile talento di Cher, dalla forza d’animo, dal suo ingegno unico, dal suo calore e dalla sua visione. Il suo successo ineguagliabile ha ispirato generazioni. Judy Craymer

Non è comunque la prima volta che la vita di Cher viene portata su un copione; soltanto due anni fa, infatti, la sua storia è stata portata in teatro con il musical The Cher Show, che ha debuttato a Broadway nel 2018.

In attesa di ricevere altre informazioni riguardo al film su Cher, lascia un commento per dirci cosa ne pensi.