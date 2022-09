Ana de Armas nasce il 30 Aprile 1988 a l’Avana, e i suoi primi anni di vita non sono facili: deve infatti affrontare una pesante crisi che interessa l’intera Cuba. I suoi giorni sono caratterizzati dal razionamento del cibo e da continui blackout, oltre che da un limitato accesso alle informazioni su ciò che accade nel resto del mondo.

Secondo quanto riportato dalla stessa Ana, le era consentito guardare la TV soltanto il sabato (non più di venti minuti in tutto il giorno) e la domenica mattina.



Ma tutto ciò non ha scoraggiato la futura attrice, che ha definito la sua un’infanzia felice, che l’ha portata tuttora ad essere sempre pronta e preparata ad affrontare imprevisti e nuovi avvenimenti, come rivelato da lei stessa durante un’intervista:

“Ho bisogno di affrontare sempre nuove sfide per non annoiarmi e sentirmi motivata”.

La prima sfida la affronta già nel 2002, all’età di soli quattordici anni: è in questo periodo che infatti Ana ci mette l’anima per superare un’audizione al fine di essere ammessa al Teatro Nazionale di Cuba, e ci riesce, pur non potendo presentare la tesi finale per problemi di natura politica.

Tuttavia questa esperienza le è molto utile, in quanto le mostra il cammino che vuole intraprendere: quello dell’attrice.



Quattro anni dopo, allora, parte per Madrid, per dedicarsi al suo grande sogno.

La carriera

Inizia così, a 18 anni, la carriera cinematografica di Ana de Armas.



Il suo primo ruolo è nel film sentimentale “Una Rosa de Francia“, e successivamente prende parte ad altre opere spagnole, come “El eden perdido” (2007), “Madrigal” (2007) ed “El internado” (serie tv andata in onda dal 2007 al 2010).



La vera svolta avviene però nel 2014, quando la ragazza decide di trasferirsi a Los Angeles; qui il suo intento è sempre quello di dedicarsi alla recitazione, ma è molto difficile, in quanto non parla una parola di inglese; come però abbiamo detto, Ana non è una facile alla resa, e anche in questa occasione mette tutta se stessa per riuscire nei propri intenti.

Solo un anno dopo, partecipa al film “Knock Knock” con Keanu Reeves, il quale la invita a prendere parte anche al proprio film “Nell’ombra di un delitto“, datato 2016.



È questo l’inizio della vera carriera di Ana De Armas, il suo trampolino di lancio per film più famosi come ad esempio “Blade Runner 2049” (2017), “Overdrive” (2017), “Knives out – cena con delitto” (2019), film che le vale la candidatura al Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film commedia, “The informer” (2020), “No time to die” (2021), “Acque profonde” (2022) e “The Gray man” (2022).

E da oggi possiamo anche ammirarla nel nuovo film biografico “Blonde“, accanto ad Adrien Brody, nei panni dell’icona bionda Marilyn Monroe.

Ana de Armas in “Blonde“: le parole dell’attrice

Come era facile aspettarsi, è stato un lavoro molto importante e impegnativo, quello che ha dovuto sostenere Ana de Armas per calarsi al meglio nei panni di Marilyn.

Come dichiarato da lei stessa durante un’intervista rilasciata per Variety:

“Ho fatto cose in questo film che non avrei mai fatto per nessun altro. Mai. L’ho fatto per lei (per Marilyn) e l’ho fatto per Andrew (Dominik, il regista). So cosa diventerà virale ed è disgustoso. È sconvolgente solo a pensarci. Non posso controllarlo. Non si può davvero controllare cosa fanno le persone e come estraggono le cose dal contesto.”

Con queste parole l’attrice si riferisce in particolare alle scene di nudo e sesso che a quanto pare saranno presenti nel film.

Nonostante ciò, però, la giovane Ana sembra essersi sentita a suo agio nel girarle; per riprendere ancora le sue parole:

“È stato più difficile per le persone guardare quelle scene che per me girarle, perché ho capito cos’è che stavo facendo e mi sono sentita protetta e al sicuro. Non mi sono sentita strumentalizzata, perché avevo il controllo. Ho preso io quella decisione e sapevo che film stavo girando. Mi sono fidata del regista e ho sentito un ambiente sicuro. Non mi sono sentita a disagio anche se sono state scene difficili.”

A noi non resta dunque altro da fare che accedere a Netflix ed ammirare Ana de Armas nel suo nuovo ruolo. Voi avete già visto “Blonde” o lo guarderete? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti!