Chi è Gabriel Basso? L’attore protagonista di “The Night Agent”, la serie TV thriller targata Netflix che negli ultimi giorni sta riscuotendo un enorme successo: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto.

Chi interpreta Gabriel Basso in “The Night Agent”?

In “The Night Agent” Gabriel Basso interpreta l’ombroso protagonista Peter Sutherland, un agente confinato al turno di notte in un mesto ufficio dell’FBI che attacca alle 20 e stacca alle 4 del mattino. Il suo compito è quello di rispondere a un telefono fisso che, però, non squilla mai. Alla fine, seppur contro ogni pronostico, una chiamata arriverà davvero e il giovane si ritroverà coinvolto in un’avventura di (contro)spionaggio.

Quali sono i film che ha girato Gabriel Basso oltre a “The Night Agent”?

Gabriel Basso ha iniziato a recitare quando era molto giovane. Nel 2007 ha ottenuto un ruolo minore in un paio di film.

La sua carriera nella recitazione, però, è ufficialmente iniziata una volta trasferitosi a Los Angeles, dove il primo ingaggio è stato per la webserie “Ghost Town”.

Ha preso parte poi a diverse serie TV, ma solo per un episodio, finché nel 2010 ha debuttato in “The Big C”, che resta ad oggi uno dei suoi lavori più importanti, da affiancare al progetto di Netflix “The Night Agent”.

Non sono mancate, nel mentre, anche altre parti per il grande schermo e per la tv come: “The Kings of Summer” film del 2013, “Shrekkato da Morire” film per la tv del 2010 “Super 8” film del 2011, “Ithaca” film del 2015, “Una Doppia Verità” film del 2016.

Il giovane attore ha poi in programma altri due film, “Trigger Warning” e “The Strangers”. Inoltre, qualora Netflix dovesse decidere di rinnovare “The Night Agent”, lo ritroveremo anche nelle seconda stagione.

Quali sono le origini di Gabriel Basso?

Gabriel Basso è originario della città di St. Louis, nel Missouri è quindi americano.

Quanti anni ha Gabriel Basso?

Gabriel Basso è nato l’11 Dicembre del 1994 ha quindi 28 anni.

Qual è l’altezza di Gabriel Basso?

Gabriel Basso è alto 1,83 cm.

Gabriel Basso ha sorelle?

L’attore ha due sorelle, una maggiore e una minore, che sono anch’esse attrici. La più grande si chiama Alexandria, ha capelli ricci rossi e viene ricordata per i ruoli in “Appuntamento con la morte”, “Widower” e “Alice Una vita sottosopra” in cui ha recitato accanto al fratello.

Annalise Basso, la sorella minore, è un’attrice di successo che lavora nell’industria del cinema da quasi dieci anni. È conosciuta per il ruolo in “Ouija: Origin of Evil” e in “Slenderman”. È attualmente una delle protagoniste della serie tv “Snowpiercer”.

Chi è la fidanzata di Gabriel Basso?

Attorno alla sua vita ci sono poche certezze, di conseguenza non possiamo affermare né che sia single, né che sia, invece, fidanzato.

Gabriel Basso ha una figlia?

Gabriel Basso ha una figlia. Chi sia la madre, però, resta un mistero. Detto questo, l’attore ha parlato di lei per la prima volta sui social nell’Agosto del 2020 nel quale ha dichiarato: “C’è un nuovo Basso sulla fioriera”. Tuttavia, al momento della scrittura, l’attore ha deciso di mantenere riservato il nome di sua figlia.

Gabriel Basso usa Instagram?

Basso usa Instagram e puoi seguirlo https://www.instagram.com/gabrielbasso/ anche se in verità non ama né i social media né molto la fama ed essere riconosciuto.

È una persona generalmente riservata che non ama neanche essere riconosciuto in pubblico dai fan. Di recente ha dichiarato: “Apprezzo quando le persone gradiscono il mio lavoro, ma non mi piace essere fermato per strada dalla gente che mi riconosce”.

E tu, sapevi già chi è Gabriel Basso? Lascia un commento!