La data di inizio del Festival di Sanremo 2022 si avvicina, mancano infatti soltanto tre settimane all’inizio della kemesse, e ora dopo ora ci vengono svelati sempre più dettagli su questa particolare edizione.

Dopo aver conosciuto il programma giorno per giorno del Festival, ecco che ci viene rivelato uno dei cinque nomi di donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione. La prima a salire sul palco dell’Ariston è Maria Chiara Giannetta, l’attrice conosciuta per i suoi ruoli in Blanca e prima ancora in Don Matteo.

Nonostante i suoi ruoli abbastanza conosciuti in tv, non tutti sanno chi è Maria Chiara Giannetta. Andiamo quindi a vedere quali sono le informazioni che abbiamo sulla bellissima attrice.

Chi è Maria Chiara Giannetta?

Nata a Foggia il 20 maggio 1992, Maria Chiara Giannetta è un attrice di 29 anni che sin dall’infanzia ha dimostrato grande attrazione per l’arte della recitazione. Già ad 11 anni, infatti, inizia a seguire lezioni di teatro per poi approdare al Teatro del Limoni, sempre in Puglia, e nel 2011 continua i suoi studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Nel 2014 le si aprono le porte della tv grazie ad un ruolo nella fortunatissima serie Don Matteo. Successivamente farà parte del cast anche di Baciata dal Sole, Un Passo dal Cielo e Che Dio ci aiuti. La notorietà però arriva nel 2018, quando torna a Don Matteo ma questa volta con un ruolo importante, quello del capitano Anna Olivieri.

Non mancano lavori nel mondo del cinema, che vedono la Giannetta nei cast di Mollami (2019) e Bentornato Presidente (2019), ma il ruolo che le ha dato più risalto viene ancora una volta dalla tv, ed è quello di Blanca, protagonista dell’omonima fiction Rai.

Sulla vita privata di Maria Chiara si sa molto poco. Essendo una donna molto riservata, non fa trapelare molto della sua quotidianità, né si conosce la sua situazione sentimentale. In ogni caso, per conoscerla meglio, si può far riferimento al suo profilo Instagram ufficiale.

Cosa ne pensi di Maria Chiara Giannetta e della sua partecipazione alla conduzione di Sanremo 2022? Lascia un commento per dire la tua.