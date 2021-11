Alessandro Siani e Christian De Sica sono due degli attori più amati in Italia e non solo, anche nel resto del mondo. Siamo stati abituati ai cinepanettoni di De Sica che, ogni anno, puntuali arrivavano in coppia con Massimo Boldi. Questo Natale De Sica è pronto a tornare, ma questa volta in coppia con Siani con il film Chi ha incastrato Babbo Natale?

Ci sono tutti i presupposti per essere un vero successo, ma vi sono tutti i presupposti soprattutto per far divertire il pubblico e strappare loro qualche risata in un periodo non molto facile. Il film è atteso per giovedì 16 dicembre nelle sale cinematografiche e sarà distribuito da Vision Distribution, mentre per vederlo nelle piattaforme streaming sarà, forse, necessario aspettare un po’ di tempo. Tuttavia, oggi è uscito il trailer ufficiale che ci anticipa già qualcosa che vedremo. Nel frattempo, però, sappiamo che il cast di Chi ha incastrato Babbo Natale? sarà degno di nota perché oltre Siani e De Sica troviamo anche Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Sara Ciocca, Leigh Gil, Kai Portman e Leone Riva.

Siani e De Sica in Chi ha incastrato Babbo Natale?

Il trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale?

Il trailer di Chi ha incastrato Babbo Natale? inizia con il protagonista (interpretato da Christian De Sica) in difficoltà poiché i bambini, quest’anno, hanno chiesto tutti regali tecnologici e Babbo Natale non è in grado di produrli. Per questo motivo, si trova in grosse difficoltà soprattutto perché deve combattere contro la concorrenza della Wonderfast, un’azienda di consegne online tra le più potenti al mondo, in grado di dominare il mondo intero per tutto l’anno, tranne che nel periodo di Natale. La Wonderfast vuole far fallire Babbo Natale e conquistare il primato anche nelle feste natalizie così fanno infiltrare un nuovo manager nella fabbrica di Babbo Natale: Genny Catalano (interpretato da Alessandro Siani), meglio noto come il Re dei Pacchi, che con l’aiuto di Checco, un bambino furbo di 8 anni, non confeziona doni natalizi, ma veri e propri pacchi, ovvero solo la confezione e nulla dentro. Nel frattempo, Babbo Natale cerca di rimanere a passo con i tempi iscrivendosi sui social network ed ottenendo miliardi di follower ed, al tempo stesso, prendendo confidenza con lo smartphone. Alla fine, proprio l’unione tra Babbo Natale, la Befana e Genny farà trionfare la magia del Natale.

E tu andrai al cinema a vedere Chi ha incastrato Babbo Natale? Cosa ne pensi della coppia artistica formata da Christian De Sica ed Alessandro Siani? Ti aspettiamo nei commenti!