Da oggi, Venerdì 28 Ottobre 2022, è finalmente disponibile “Chiagne”, il nuovo singolo di Geolier, con il featuring di Lazza e Takagi & Ketra.

Il brano propone la prima collaborazione tra i due esponenti dell’urban nazionale, rispettivamente di Napoli e Milano. In poco tempo Geolier e Lazza sono riusciti ad ottenere grande successo e sono ora due degli artisti più giovani della musica italiana in rampa di lancio.

La collaborazione musicale scaturisce anche da una forte amicizia ed un’immensa stima reciproca tra i due. “Chiagne” ha tutti i requisiti per segnare la storia moderna del rap italiano.

“Chiagne” di Geolier e Lazza dimostra che il sincretismo è possibile anche tra gli stili, urban milanese e urban partenopeo che si abbracciano grazie alla voce, alla passione e al lavoro di due fuoriclasse.

Takagi & Ketra hanno curato anche la produzione del brano che sarà distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy.

Geolier, nome d’arte di Emanuele Palumbo, ha pubblicato il suo disco d’esordio, Emanuele, nel 2019. L’album è arrivato al terzo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia mentre la riedizione del progetto ha raggiunto la seconda posizione nella chart Fimi.

Successivamente ha collaborato con numerosi colleghi del genere rap tra cui Emis Killa, Shablo, Coez e Sfera Ebbasta.

Il significato di “Chiagne” di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra

“Chiagne” non è un semplice brano radiofonico, ma il risultato di un’accurata ricerca sia delle parole che dei suoni. Il brano non è solo una ballata urban ma un vero e proprio spaccato nella vita di ognuno, con la parola “piangere” che in napoletano assume un significato più profondo.

Il beat è leggero, l’autotune e i pad con accordi in settima+ denotano brillantezze sonore varie che però fanno contrasto ad un testo sofferto e sincero.

Il testo è fortemente malinconico e racconta una storia d’amore finita male. La partner durante la relazione pensava ad un altro, ma quando la storia volge alla conclusione è proprio lei a struggersi tra le lacrime.

Eppure dalle parole sembra proprio che sia stata la ragazza ad aver sbagliato ed essersi comportata male, mentre ora addossa tutte le colpe al cantante. Tra i due era come un film, ma proprio come un film la loro storia è finita.

Il testo di “Chiagne” di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra

Yea

To ggiuro ca nun te cerco maje più

Si guardo ‘o mare e ccu me nun ce staje tu

Nun è maj blu

Ancora te riesco a vedè ma nun si tu

Stive cu n’ato ma stive cu me

Quanno stive cu me nun penzavi a me

Nun Penzavo a te

Tu me sentivi e parlà ma sulo pe risponnere quando fernive

E te astipate tutt’’o male

Pe te venì a scusà popo quanno fernevo

‘E vote te cerco int”e suonne

Nun saccio addo stongo

M’addormo cu n’ata

So cuntento ca staje bona

Pecchè a te fa sta bona nun songo in grado

Scusame si parlo e cchiù quanno sto zitto

Dimme si me pienze almeno quanno te scite

Cu chillo

Je te nzieme pareva nu film

Ma è fernuta comme int”a nu film

Ma pecchè chiagne?

Tanto ossaje ca nisciuno se ne mborta ‘e nuje

Songo je che sbaglio

A te rà tutt”e cose ‘e me

E ora perché piangi?

Sai che non finirà così

Non è mai tardi

Prima o poi tornerò da te

Ok Zzala

Aspetto che spari, non sparo per primo

Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino

Mi manca il respiro, tra amore odio la linea è sottile

Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire

Lancerai il mio disco dal finestrino

Ero l’ultimo della classe

Tu mi apprezzavi uguale a un’amore di rose, pistole alla Axl

Può farci bene o male

Ora mangio a fatica ‘sta cena di Just Eat

L’altro giorno ho rivisto tuo padre

Ha detto che hai pianto un fiume come Justin

Spero solo tu sappia nuotare

E scusa se non parlo più ma sono in tilt

Penserai a noi svegliandoti affianco a lui in quella suite

Io e te insieme ci sembrava un film

Però è finita come in un film

Ma perché piangi?

Tanto sai che a nessuno frega di noi

Sei tu che sbagli

E dai tutta la colpa a me

Mo pecchè chiagne?

Tanto ossaje nun è maje fernuta

Si tu che sbaglie

A ce ra tutt”e cose e te

E tu, lascia un commento per dire cosa ne pensi di “Chiagne” di Geolier, Lazza e Takagi & Ketra.