Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan saranno i conduttori del prossimo Eurovision Song Contest? La notizia è stata lanciata poche ore fa ed, ovviamente, fa già parlare tutto. Sappiamo che Alessandro Cattelan ha lasciato da poco X Factor per approdare in Rai con un nuovo programma ed anche su Netflix con un suo progetto, mentre Chiara Ferragni non ha neanche bisogno di presentazioni in quanto un’icona mondiale conosciuta davvero ovunque. A parlare di questa possibilità è stato Alberto Dandolo, in una rubrica di gossip dove afferma che:

“La Rai pare abbia puntato gli occhi su di Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”.

Il presentatore Alessandro Cattelan pronto a debuttare su Netflix?

Se così fosse, secondo il pubblico sarebbe una scelta azzeccata poiché Alessandro Cattelan rappresenta uno dei conduttori più amati, mentre la Ferragni verrebbe seguita da tutto il mondo. Nel frattempo, si sta decidendo la giusta location dove far andare in scena l’Eurovision Song Contest 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam con la canzone Zitti e Buoni, adesso l’Italia deve prepararsi ad ospitare la kermesse canora. Due città sembravano le prescelte: Roma o Milano. Ma al momento l’unica candidata ufficiale è la città di Torino con la capitale che sembra perdere terreno poiché non soddisfa i requisiti richiesti. Sicuramente a breve verrà presa la decisione poiché l’Eurovision Song Contest è un grande evento e, per questo motivo, bisogna organizzarsi in tempo. Non ci resta altro che aspettare e vedere se, nel frattempo, Alessandro Cattelan o Chiara Ferragni commenteranno la notizia che li vuole sul palco.

Ed a te piacerebbe vedere Chiara Ferragni ed Alessandro Cattelan alla conduzione dell’Eurovision Song Contest? Altrimenti chi vedresti bene al loro posto? Ti aspettiamo nei commenti!