A volte la realtà supera la fiction, e quella tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere una delle soap opera più seguite d’Italia. Dopo settimane di speculazioni e gossip, la conferma è arrivata direttamente dalla voce di Chiara: Fedez l’ha tradita con Angelica Montini, sua amante dal 2017. La rivelazione, diffusa da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”, ha gettato benzina sul fuoco di una crisi coniugale che già da mesi era sotto gli occhi di tutti.

Chiara Ferragni rompe il silenzio

Dopo giorni di rumors, Chiara ha deciso di prendere in mano la situazione e di rispondere pubblicamente con un lungo post sui social:

“Sono stata zitta su tanti temi ma leggo troppe schifezze per continuare a fare finta di niente: la mia relazione con Federico era reale per me, non sono mai stata in una coppia aperta (era evidentemente aperta solo per l’altra parte senza che io ne fossi a conoscenza) e, nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente.”

Parole dirette, senza filtri, che mettono la parola fine a ogni possibile interpretazione ambigua. Chiara ha voluto precisare che la loro storia d’amore, almeno per lei, era vera e sincera, mentre ora appare evidente che Fedez avesse un’altra visione della relazione.

Selvaggia Lucarelli non perde l’occasione

E quando si parla di scandali legati a Chiara Ferragni, non poteva certo mancare Selvaggia Lucarelli. La giornalista, che già in passato aveva criticato l’imprenditrice digitale in merito alla questione “Pandoro Gate”, ha commentato la vicenda con la sua solita ironia pungente:

“Chiara, se mi avessi dato ragione subito su Pandoro e Fedez, a quest’ora saresti in vacanza sulla neve in pelliccia a sbocciare con un miliardario. Ah già, ci stai lo stesso. Vabbè. Comunque diciamo che ti saresti risparmiata un po’ di rotture di ca**o, ecco.”

Un commento che ha fatto il giro del web in poche ore, con utenti divisi tra chi sostiene l’arguzia della Lucarelli e chi la accusa di essere sempre troppo dura nei confronti di Chiara.

Il “Pandoro Gate” e le nuove grane legali di Ferragni

Come se non bastasse, il 29 gennaio è arrivata un’altra batosta per l’influencer: il rinvio a giudizio per truffa aggravata legata alla vicenda “Pandoro Balocco Pink Christmas”. Chiara dovrà comparire davanti a un giudice il prossimo 23 settembre per rispondere delle accuse di truffa in merito alle operazioni commerciali legate al pandoro e alle uova di Pasqua firmate Ferragni.

La notizia ha ovviamente aggiunto ulteriore tensione in una giornata già incandescente, portando i fan a chiedersi quale sarà il futuro dell’imprenditrice digitale.

La fine di un’era per i Ferragnez?

La storia tra Chiara e Fedez, un tempo coppia d’oro dei social, sembra ormai arrivata a un punto di non ritorno. I fan si dividono: c’era chi già da tempo sospettava che le cose non fossero come apparivano nei loro video perfetti e chi invece rimane ancora scioccato dalla piega che hanno preso gli eventi.

Ma cosa succederà ora? Chiara deciderà di continuare a raccontare la sua verità sui social o preferirà concentrarsi sulle sue battaglie legali e professionali? E Fedez come replicherà a queste accuse?

Una cosa è certa: la saga dei Ferragnez non è ancora finita e, conoscendo i protagonisti, possiamo aspettarci ancora molti colpi di scena.