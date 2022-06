Ieri sera, in diretta al Tg1, Amadeus ha annunciato all’Italia intera che Chiara Ferragni sarà al suo fianco come co-conduttrice durante la serata iniziale di Martedi 7 Febbraio e quella finale di Sabato 11 della 73esima edizione del Festival di Sanremo, lasciando tutti senza parole.

Una forte emozione per l’imprenditrice digitale, che subito dopo l’annuncio ha condiviso sui social una foto con il conduttore ringraziandolo per questa grandissima opportunità.

Chiara Ferragni a trentacinque anni e con oltre 27 milioni di follower su Instagram è l’imprenditrice digitale più conosciuta al mondo. Pochi giorni fa la senatrice Liliana Segre, l’ha invitata a visitare il Memoriale della Shoah per trasmettere, con il suo linguaggio, ai giovani il ricordo di quella tragedia. Anche il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt le ha fatto personalmente da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori in pochissimo tempo.

La Ferragni ha rivoluzionato il mondo della moda da quando, nel 2009, ha fondato il suo blog, “The Blond Salad” ed è diventata, insieme al marito Fedez, un modello per le nuove generazioni che usano sempre di più il digitale come mezzo di comunicazione, denuncia e affari.

Grazie ai post su Instagram e anche alla docuserie di Prime Video “The Ferragnez”, la coppia è diventata sempre più popolare e i loro follower sanno praticamente tutto di loro, dall’emozione per le gravidanze, allo shock per la malattia e per l’operazione di Fedez fino ai primi passi dei piccoli Leone e Vittoria.

Della possibile presenza della Ferragni al teatro Ariston si era parlato già nel 2016, con la conduzione di Carlo Conti, ma al tempo Chiara non era interessata a questa esperienza, rimanendo però, anche negli ultimi anni, in cima alla lista delle indiscrezioni.

Durante l’edizione del 2021 aveva fatto discutere la sua “chiamata alle armi” dei milioni di follower a sostegno del marito e di Francesca Michielin che sull’onda del televoto, sono passati dal diciasettesimo posto al terzo. A vincere quell’edizione del festival, però, erano stati i Maneskin.

Chiara Ferragni a Sanremo: la reazione di Fedez e della sorella Valentina

Prima che Amadeus desse l’annuncio ufficiale, Fedez, in diretta, ha commentato con molta ilarità il momento, creando suspance nei suoi follower. E, com’è nel suo stile, ha anticipato la grande notizia urlando: “Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conduce mia moglie!” E poi, scherzando, ha ripreso il post di Chiara Ferragni che la ritrae insieme ad Amadeus commentando con: “Complimenti Amore mio (Intendo Amadeus)”.

Nelle storie successive però gli scherzi lasciano il posto a un tenero abbraccio tra Chiara e Federico, lui le fa le congratulazioni e lei ammette: “Mi tremano le mani ragazzi”. E il rapper felice aggiunge: “Anche a me”. Segno che nonostante la popolarità e i traguardi raggiunti dalla giovane influencer di Cremona la scalinata dell’Ariston è sempre, una sfida ricca di emozioni.

Qualche ora dopo l’annuncio, è arrivata la reazione anche della sorella, Valentina Ferragni, che ha voluto far sentire tutto il suo orgoglio e affetto verso la sorella maggiore per un traguardo così importante. Una nuova avventura nella carriera dell’imprenditrice digitale, che in questi anni ha calcato molti palcoscenici importanti, ma mai quello del Festival di Sanremo.

In una storia pubblicata su Instagram, ricondividendo la famosa foto che ritrae la sorella insieme ad Amadeus, Valentina ha scritto: “Fiera di te, di tutto quello che eri e di tutto quello che sarai nel futuro”.

Il rapporto tra Valentina e Chiara Ferragni è sempre stato molto speciale, le due sono cresciute insieme e sin da piccole hanno condiviso le stesse passioni, gioendo l’una dei traguardi dell’altra come in questo caso.

E tu cosa ne pensi di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo?