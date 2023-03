Il Festival di Sanremo 2023 è stata una delle edizioni più amate di sempre e ce lo hanno confermato anche gli ascolti del pubblico che non erano così alti da tanti anni.

Amadeus ha portato sul palco dell’Ariston una squadra davvero vincente sia per quanto riguarda gli artisti in gara (con la vittoria di Marco Mengoni e la sua Due Vite), ma anche per quanto riguarda coloro che lo hanno affiancato: Gianni Morandi al suo fianco tutte le sere e poi, per ogni sera, una co-conduttrice diversa. Tra le co-conduttrici quella che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata, ovviamente Chiara Ferragni. Si aspettava con ansia il suo debutto nella kermesse canora e, dopo i primi momenti di emozione com’è lecito che sia, è apparsa più sicura di sé e pronta a conquistare il pubblico. Ha portato un po’ di leggerezza social al Festival di Sanremo ed ha ammaliato tutti con i suoi look.

Una scelta azzeccata tanto che pare Amadeus abbia proposto a Chiara Ferragni di affiancarlo anche il prossimo anno sul palco dell’Ariston, ma per tutta la durata del festival della musica italiana e non solo per due serate come è accaduto, invece, quest’anno. A dare la notizia è stato il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip. Ovviamente al momento nulla è stato confermato, ma neanche smentito ed al momento si tratta di rumors. Prima della partenza per il Sud Africa, dove si trova con alcuni suoi amici, pare che l’influencer abbia cenato a Milano con Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo ed, in quell’occasione, ha ricevuto la proposta del conduttore che la vorrebbe al suo fianco anche nel 2024. Così si legge:

Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”.

Non sappiamo se, alla fine, sarà davvero così e se Chiara Ferragni rifiuterà davvero. Certo, il Festival di Sanremo è stata un’esperienza unica per lei e che porterà sempre nel suo cuore, ma al tempo stesso è stata anche un’esperienza molto impegnativa che l’ha tenuta lontana dai figli Leone e Vittoria rimasti a Milano con la sua famiglia. Quindi magari non se la sente di replicare e preferisce tenere nel cuore il ricordo del successo ottenuto con il suo debutto sul palco dell’Ariston. Ancora, però, mancano tanti mesi e potrebbe succedere di tutto e chi lo sa, magari davvero il prossimo anno troveremo di nuovo Amadeus e Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, d’altronde squadra che vince non si cambia. Non ci resta altro che aspettare e vedere che sorprese ci riserverà Amadeus per un nuovo Sanremo che lo vedrà protagonista.

Ed a te piacerebbe rivedere Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? Oppure quale volto femminile vorresti vedere sul palco dell’Ariston? Ti aspettiamo nei commenti!