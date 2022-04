Dopo il successo di “Come cenere“, singolo pubblicato a Gennaio, la cantautrice e musicista Chiara Grispo torna in radio, oggi 15 aprile, con un nuovo brano al ritmo delle note vibranti di una batteria disco-funk: “Richman“, prodotto da Aj e Marveley.

Significato della canzone

Allegra e vivace, “Richman” è una canzone che parla di indipendenza (soprattutto femminile), in maniera ironica, tagliente e accattivante.

Nel video musicale del brano, vi è un chiaro riferimento a Cher: all’inizio, è infatti riportata la celeberrima citazione della cantante durante un’intervista con Jane Pauley nel 1996:

“Non ho bisogno di un uomo ricco, mamma. Sono io, l’uomo ricco.”

Come rivelato dalla Grispo, infatti:

“Cher è l’icona che ha influenzato molti momenti della mia vita. Ha rifiutato e rotto stereotipi; con le sue parole oltre che con la musica ha creato una nuova generazione di donne. Dovevo citarla.”

Successivamente, con uno stile tipico anni ’80, la stessa Chiara è rappresentata insieme ad alcune amiche in numerose e diverse azioni: canta, balla, fa ginnastica.

Testo della canzone

[Intro: Chiara Grispo]

Non sposerò un richman, io sono già richman

non prenderti male a stare con me

il gioco del business è pieno di bisce

non cercherò un richman che mi renda triste.

[Verso 1: Chiara Grispo]

E non mi va più via

più via

non so più cosa provo: ti odio, ti amo alla follia

for real

e non esco dal tunnel di te

scopri le tue carte su di me faccio all in

tu cercavi una queen ma…

[Pre-ritornello: Chiara Grispo]

Io non sposerò un richman, io sono già richman

non prenderti male a stare con me

il gioco del business è pieno di bisce

non cercherò un richman che mi renda triste



[Ritornello: Chiara Grispo]

Ma dimmi che

non ti manca ballare

finchè il vicino non si mette a gridare

a che serve un letto?

facciamolo sulle scale

quei poveri richman ma che vita triste



[Verso 2: Chiara Grispo]

Me ne vado via

se mi guardi in faccia poi mi nascondo un po’ come Sia

cosa vuoi che sia?

scopri le tue carte, un sette bello finchè diventa un due di picche ma…

[Pre-ritornello: Chiara Grispo]

Io non sposerò un richman, io sono già richman

non prenderti male a stare con me

il gioco del business è pieno di bisce

non cercherò un richman che mi renda triste



[Ritornello: Chiara Grispo]

Ma dimmi che

non ti manca ballare

finchè il vicino non si mette a gridare

a che serve un letto?

facciamolo sulle scale

quei poveri richman ma che vita triste



[Post ritornello: Chiara Grispo]

E dimmi che

non ti manca ballare

mentre la polizia ci chiude il locale

ci viene così bene prenderci male

sei un povero richman

ma che vita triste.