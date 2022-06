Dopo l’enorme successo di “Quanto ti vorrei“, che ha superato in breve tempo la soglia dei 25 milioni di ascolti in streaming su Spotify, il rapper Rocco Modello – in arte Chiello – è tornato oggi venerdì 24 giugno a far parlare di sé con una nuovissima canzone vivace e allegra, perfetta per l’estate: “Dove vai?“.

Il brano, scritto in collaborazione con Tommaso Ottomano (produttore e regista di videoclip che ha lavorato con Myss Keta, Jovanotti e Lucio Corsi), ricorda le hit estive del passato, ma rivisitate – dal punto di vista della sonorità – in chiave tipicamente moderna, cui fa da protagonista un testo schietto.

Rimanendo in tema di estate, quella appena cominciata si appresta ad essere densa di impegni musicali per Chiello, che fra soli due giorni, ovvero il 26 giugno, inizierà il suo tour tutto italiano “Oceano Paradiso Live 2022“, la cui prima tappa sarà Roma.

Significato della canzone

“Dove vai?” racconta il tentativo del cantante di affascinare la persona che è con lui affinché possa “renderlo felice un po’“, scopo per il quale è disposto a fare di tutto (“vomito per stare alle tue regole“).

Nonostante ciò, però, ella sembra essere sfuggente, come rimarca la parte finale della canzone, che ripete continuamente la domanda/titolo del brano stesso: “dove vai?“.

Testo della canzone

[Intro: Chiello]

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh

[Verso 1: Chiello]

Mi parli, ma cosa vorrai da me?

Ho coraggio da vendere, ma almeno tu

Rendimi felice un po’

Vomito per stare alle tue regole

Mi parli, ma cosa vorrai da me?

Ho coraggio da vendere, ma almeno tu

Rendimi felice un po’

Vomito per stare alle tue regole

[Pre-Ritornello: Chiello]

Dove vai se non vieni con me?

Io posso portarti in un posto al sicuro

Dove mai nessuno potrà farti del male

Dove mai nessuno potrà farti del male

[Ritornello: Chiello]

Dove vai se non viеni con me?

Io posso portarti in un posto al sicuro

Dove mai nessuno potrà farti dеl male

Dove mai nessuno potrà farti del male

[Verso 2: Chiello]

Non sai niente di me, sono un vero mistero

Pieno di problemi, mille pillole da inghiottire (Bleah)

Mi parli, ma cosa vorrai da me?

Ho coraggio da vendere, ma almeno tu (One, two, three, four)

Rendimi felice un po’

Rendimi felice un po’ (Bleah)

Rendimi felice un po’ (Bleah)

Ho coraggio da vendere, ma almeno tu

[Pre-Ritornello: Chiello]

Dove vai se non vieni con me?

Io posso portarti in un posto al sicuro

Dove mai nessuno potrà farti del male

Dove mai nessuno potrà farti del male

[Ritornello: Chiello]

Dove vai se non vieni con me?

Io posso portarti in un posto al sicuro

Dove mai nessuno potrà farti del male

Dove mai nessuno potrà farti del male

Dove vai se non vieni con me?

Io posso portarti in un posto al sicuro

Dove mai nessuno potrà farti del male

Eh-eh, eh, dove?

[Post-Ritornello:Chiello]

Bam, bam-bam, bam

Bam, bam, bam-bam, bam (Dove?)

Bam, bam, bam-bam, bam, bam-bam

Bam, bam, bam-bam, bam (Dove?)

(Uh-uh-uh) Dove vai?

(Uh-uh-uh-uh-uh) Dove? Dove? Dove? Dove vai?

(Uh-uh-uh) Dove? Dove? Dove? Uoh

(Uh-uh-uh-uh-uh)

[Outro: Chiello]

(Uh-uh-uh) Uh-uh

(Uh-uh-uh-uh-uh)

(Uh-uh-uh) Dove vai?

(Uh-uh-uh-uh-uh) Dove? Dove? Dove?

(Uh-uh-uh)

(Uh-uh-uh-uh-uh)

Avete già ascoltato questa canzone? Vi è piaciuta? Ditecelo nei commenti!