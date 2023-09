Nuova collaborazione musicale-videoludica, quella di cui parleremo in questo articolo: ci stiamo riferendo alla canzone “Children of the sky (a Starfield song)” degli Imagine Dragons, realizzata per il gioco di genere fantascientifico “Starfield” di Bethesda, che sarà pubblicato il prossimo 6 settembre.

Una collaborazione di cui il frontman del gruppo Dan Reynolds si è detto estremamente grato e orgoglioso, avendo sempre giocato con passione ai videogames precedentemente pubblicati dall’azienda statunitense.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Children of the sky” degli Imagine Dragons.

Significato di “Children of the sky”

Per riprendere le parole del sopracitato Dan Reynolds:

“La nostra canzone, così come il gioco, si interroga su alcune delle questioni più complesse per noi esseri umani, sempre alla ricerca del proprio posto nel vasto universo”.

Il brano riflette infatti sulla nostra condizione di individui, sul nostro essere parte di tutto e voler allo stesso tempo sempre raggiungere vette ancora più alte.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Alcuni giorni, mentre sogno, penso a quanto lontano sono arrivato

Tutta la mia vita mi ha portato a questo, e ora vedo cosa sono diventato

Ho sempre dubitato che avrei potuto essere qualcuno

Che contasse, che infrangesse tutti questi soffitti di vetro in alto

[Pre-Ritornello]

Tutto ciò che voglio è vedere tutte le cose che potrei essere

Il destino mi chiama

[Ritornello]

Siamo figli del cielo, voliamo così in alto

Lascia che sia io a trovare il sole più luminoso

Siamo figli del cielo, guidati dalla luce

Lasciatemi raggiungere nuove altezze, fino alle stelle della notte

Figli del cielo

[Verso 2]

Non posso abbandonare la speranza, anche se ci sono tempeste nei miei mari

Non tornerò indietro quando mancherò, a volte è difficile solo da credere

Ho voluto salvarci da noi stessi

Volevo solo sollevarmi, per salvarci da noi stessi

[Pre-Ritornello]

Tutto ciò che voglio è vedere tutte le cose che potremmo essere

Il destino mi chiama



[Ritornello]

Siamo figli del cielo, voliamo così in alto

Lascia che sia io a trovare il sole più luminoso

Figli del cielo, guidati dalla luce

Lasciatemi raggiungere nuove altezze, fino alle stelle della notte

[Ponte]

Quando ci guarderemo indietro, cosa vedremo?

Eravamo parte di tutto

Su nei cieli, giù nei mari

Eravamo parte di tutto

Quando ci guarderemo indietro, cosa vedremo?

Eravamo parte di tutto

Su nei cieli, giù per i mari

Eravamo parte di tutto

[Outro]

Siamo figli del cielo, voliamo così in alto

Figli del cielo (Figli del cielo), portatemi a nuove altezze (Figli del cielo)

Siamo figli del…

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Children of the sky”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!