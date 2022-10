Ormai ci siamo, mancano sempre meno mesi al giugno 2023, mese in cui i Coldplay sono attesi nel nostro paese per il loro The Spheres World Tour 2023 che li porterà in giro per tutta l’Europa, ma anche allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ed allo stadio San Siro di Milano.

Nonostante i prezzi dei biglietti non siano proprio abbordabili, i fan sono consapevoli che si tratta di un live spettacolare ed unico nel suo genere e che, per questo motivo, vale la pena spendere quei soldi. Tuttavia, ora a distanza di poco più di un mese dalla notizia delle date italiane, arriva una notizia che fa tremare i fan: Chris Martin, infatti, è malato. Il cantante dei Coldplay ha un’infezione polmonare importante tanto che i medici lo hanno obbligato al riposo e ad uno stop immediato di tutte le attività live e del tour che, in questi giorni, doveva fare tappa in Brasile. Ed invece per Chris Martin è arrivato uno stop forzato per poter poi tornare in piena forma fisica soprattutto con la voce, arma importante per il cantante. Al momento sappiamo che il dottore ha dato al cantante inglese uno stop di circa 20 giorni con la band che ha deciso, così, di prendersi una pausa di tre settimane per permettere al frontman di riprendersi del tutto. D’altronde si sa che i quattro membri dei Coldplay sono molto uniti e sempre pronti ad aspettarsi, a maggior ragione se si tratta di problemi di salute.

Il gruppo musicale dei Coldplay

Passati questi giorni, ovviamente, Chris Martin dovrà sottoporsi a tutti i dovuti e consueti controlli per avere la certezza che questa infezione polmonare abbia abbandonato del tutto il suo corpo. Se così fosse sarà possibile per lui tornare sul palco e riprendere il tour con le date del Brasile che, a malincuore, saranno rimandate. Ovviamente i fan brasiliani sono tristi, ma sono anche consapevoli che la salute di Chris Martin ha la priorità. Per quanto riguarda i fan italiani, invece, sono preoccupati poiché temono che anche le date italiane del tour dei Coldplay possano subire delle modifiche. Ma questo sembra davvero impossibile visto che mancano ancora otto mesi e si spera che per allora l’infezione che ha colpito Chris Martin sia solo un brutto e lontano ricordo. Ovviamente per il momento dobbiamo ancora aspettare e vedere come si evolverà la situazione poiché è vero che bastano due o tre settimane per guarire dall’infezione polmonare, ma è anche vero che i tempi di recupero per far passare completamente la stanchezza e la debolezza sono molto più lunghi, tanto che si parla anche di sei mesi, ma non sarà certo il caso di Chris Martin. Ed anche se così dovesse essere nessun problema, le date che saranno posticipate del tour saranno recuperate alla fine di tutto e quindi le date italiane di giugno sono in salvo.

E tu sei un fan dei Coldplay? Andrai a vedere un loro concerto live a Milano o a Napoli il prossimo anno? Ti aspettiamo nei commenti!