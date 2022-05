Christopher Lee nacque a Londra il 27 maggio 1922, da padre britannico e madre italiana.

In seguito al divorzio dei genitori, avvenuto solo sei anni dopo la sua nascita, Lee si trasferì con la madre in Svizzera, a Wengen, dove si iscrisse alla Miss Fisher’s Academy, che gli permise di interpretare il suo primo ruolo recitativo nei panni di Tremotino.

Dopo poco, però, la madre fece ritorno a Londra, portando con sè il figlio.

Nel 1939, il giovane si arruolò come volontario, senza però scendere mai apertamente in campo. Dopo qualche anno da soldato, Lee si accorse che la carriera militare non faceva per lui, e decise di divenire un volontario nella Royal Air Force in veste di pilota… ma poco dopo, in seguito a un problema al nervo ottico, gli venne caldamente sconsigliato di volare.

Nel 1941, entrò così a fare parte della Royal Air Force Intelligence, e vi rimase fino alla fine della guerra, momento che segnò il suo approdo nel mondo del cinema, la sua seconda casa fino alla morte, avvenuta il 7 Giugno 2015 a Londra, in seguito ad alcuni problemi respiratori.

Christopher Lee





Non fu una carriera attoriale qualsiasi, la sua. Lee prese infatti parte nel corso della sua vita ad oltre 280 film, spesso interpretando il ruolo di antagonista (si pensi ad esempio ad alcuni dei suoi lavori più celebri: Dracula, Bela Lugosi, Saruman…).

Proprio in merito a Dracula, personaggio da Lee interpretato per undici volte nel corso degli anni, la prima delle quali nel 1958 nel film “Dracula il vampiro“, l’attore espresse più volte il proprio fastidio del fatto che la gente lo ricordasse quasi soltanto per quel ruolo.

Come dichiarato da Lee stesso, infatti:

“Di solito, mi fanno sempre le stesse domande: se mi sento un signore della paura, se mi reputo il Dracula più bravo della storia del cinema, se mi sono mai risvegliato vampiro, eccetera eccetera… […] L’ho già detto, Dracula è il passato. Ho interpretato decine di personaggi, ho ballato, cantato, ho recitato commedie divertenti, film in costume, sono stato nemico mortale di James Bond, Fu Manchu, conte di Rochefort nei Tre moschettieri di Richard Lester, Principe Filippo d’Inghilterra, fratello di Sherlock Holmes per Billy Wilder, nazista fanatico in 1941: Allarme a Hollywood di Spielberg, leader degli Hell’s Angels in una serie tv, omosessuale, poliziotto, mummia, mostro di Frankenstein, Mr. Hyde, Quasimodo… e invece mi chiedono tutti solo di Dracula il vampiro.”

Oggi, dunque, vogliamo ricordare il grande, irreprensibile Christopher Lee riportando 10 curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera.

(E no, nulla che abbia a che fare con “Dracula”…).

1) Spettatore all’ultimo ghigliottinamento di Francia

17 Giugno 1939.

Christopher Lee aveva all’epoca solo 17 anni, ed era un turista in quel di Parigi. Proprio quel giorno, in piazza, sarebbe avvenuta l’esecuzione pubblica del criminale Eugene Weidman.

Lee non perse l’occasione di assistere al macabro spettacolo, il quale fu talmente osceno da porre fine una volta per tutte alle condanne alla ghigliottina.

Non che questo riguardasse il giovane: Lee infatti non rimase turbato dall’avvenimento, ma anzi, esso lo invogliò a studiare la storia delle esecuzioni, soprattutto quelle inglesi, tant’è che arrivò a conoscere a memoria i nomi di tutti i boia del Regno Unito fino al XV secolo.

2) A caccia di nazisti

Dopo la Seconda guerra mondiale, fu istituita dagli Stati vincenti una commissione di individui scelti volta a scovare i capi nazisti nascosti, in modo da processarli per gli atroci crimini di guerra perpetrati.

Tra i membri della commissione c’era anche il nostro Christopher Lee in persona. Tuttavia l’autore non parlò mai molto del proprio ruolo in questo ambito.

3) Poliglotta

Lee, a meno di 30 anni, parlava fluentemente ben 5 lingue (inglese, tedesco, italiano, spagnolo e francese).

Una passione, questa, che non lo abbandonò mai, e che nel corso della sua vita – personale e attoriale – lo portò ad imparare anche lo svedese, il greco e il russo.

4) Origini nobili

Christopher Lee vantava delle origini familiari di tutto rispetto. La madre, tale Estelle Marie Carandini, era infatti una lontana discendente di Carlo Magno, primo imperatore del Sacro Romano Impero.

Oltre a ciò, Lee era anche imparentato con lo scrittore Ian Fleming: i due infatti erano cugini, in quanto la madre in secondo matrimonio sposò il banchiere e zio di Fleming, un individuo di nome Harcourt Rose. Successivamente, lo scrittore si ispirò proprio a Lee nella creazione del suo celeberrimo James Bond.

5) Incontri importanti

Lee conobbe dal vivo il principe Yusopov ed il duca Dimitri Pavlovic, coinvolti nell’omicidio di Rasputin (personaggio che tra l’altro verrà interpretato da Lee stesso nel film del 1966 “Rasputin: il monaco folle“). Tale incontro fu probabilmente dovuto alle origini nobili di Lee.

Ma non solo: negli anni ’50, Christopher incontrò anche un altro grande nome del panorama mondiale: J.R.R. Tolkien. Tuttavia, in tale occasione, l’emozione sopraffece Lee, che non riuscì quasi a spiccicare parola davanti allo scrittore, di cui era estremamente fan.

Chissà dunque quanta emozione, partecipare alla trilogia cinematografica tratta dai suoi libri…

6) Da Gandalf a Saruman

Come abbiamo detto poco fa, Lee era un grande appassionato di Tolkien e delle sue opere. Quando venne a sapere dell’idea di realizzare una trilogia tratta dall’opera somma dello scrittore, “Il signore degli anelli“, Lee fu contentissimo, e si propose per impersonare il personaggio di Gandalf. Ma ciò non fu possibile, a causa dell’età avanzata che gli impediva di svolgere le scene d’azione in cui da sceneggiatura era coinvolto lo stregone grigio. Scelse dunque di ricoprire il ruolo più tranquillo – fisicamente parlando – di Saruman. Nondimeno, Lee fu anche consulente nella produzione dei film della trilogia.

7) Attore gratis

Nel 1973, Lee collaborò con lo sceneggiatore Anthony Shaffer nella realizzione del film cult “The Wicker man“, un horror.

In tale film, Lee prese parte anche come attore, ma scelse di lavorarvi gratis, in quanto i fondi per la pellicola non erano elevati.

8) Il cantante Lee

Ebbene sì, Christopher Lee era anche un ottimo cantante, appassionato in particolare di musica metal. Dopo un claudicante inizio nel 1984, anno in cui pubblicò un EP che non fece quasi per niente successo, verso la fine degli anni ’90 Lee calcò le scene musicali del momento pubblicando un album metal intitolato “Christopher Lee Sings Devils, Rogues & Other Villains”.

Dopo esso, l’attore-musicista lavorò anche ad altri tre album e quattro EP, l’ultimo dei quali venne da lui pubblicato un anno prima della propria morte, nel 2014.

Lee fondò anche un’etichetta con la quale rilasciare le proprie opere, di nome Charlemagne Production, per rimarcare le proprie origini (vedi punto 4).

9) Un uomo… da record

Nella lista dei Guinnes dei Primati rientra anche Christopher Lee. Per quale merito? Per esser stato “l’attore ad aver sostenuto più combattimenti con la spada della storia del cinema” (Lee del resto era un appassionato e un esperto di scherma), ma anche per essere “il doppiatore più anziano ad aver prestato la propria voce per un videogioco“.

In tale secondo caso si fa riferimento al 2009, quando Lee, a 87 anni, doppiò un personaggio del videogioco Kingdom Hearts 358/2 Days.

Lee però è stato anche nominato “il più anziano artista metal a entrare nella Billboard Hot 100“, con il brano “Jingle Hell“, rivisitazione del classico natalizio “Jingle Bell“.

10) Un giusto consiglio

Facciamo un attimo un passo indietro, e torniamo ai primi anni della carriera attoriale di Christopher Lee.

Dopo la seconda guerra mondiale, Lee chiese consiglio al cugino-ambasciatore Nicolò Carandini su cosa fare nella propria vita, siccome quello era un periodo estremamente instabile per lui e le sue idee.

Fu proprio il cugino a suggerirgli di provare ad avvicinarsi al mondo del cinema, e così Lee fece nel 1948: solo nel suo primo anno in qualità di attore, partecipò a ben 6 film. Niente male, per un novellino…

–

Tante sono dunque le curiosità che hanno gravitato intorno al meraviglioso, eclettico Christopher Lee.

Anche voi avete lo avete amato? In quale ruolo l’avete conosciuto e apprezzato maggiormente? Ditecelo nei commenti!