Christopher Nolan è uno dei pochi registi degni di nota del 21° secolo, la sua reputazione è incredibile e lo ha reso un nome familiare, riconoscibile e di successo, soprattutto per i suoi film che hanno avuto sempre un gran successo al box office.

Il suo nome da solo attira l’interesse del pubblico, indipendentemente dal contenuto del film. Negli ultimi anni, solo pochi altri registi, come Quentin Tarantino e Jordan Peele, sono stati in grado di attirare questo tipo di interesse da parte del pubblico.

C’è sempre un dibattito infinito su quale dei film di Nolan sia il migliore. Alcuni insistono che “Il cavaliere oscuro” sia la sua opera migliore, mentre altri credono che le sue opere originali come “Memento” o “Interstellar” siano i veri gioielli della sua filmografia.

Guardando indietro alla carriera di Nolan, il momento in cui il pubblico ha iniziato a venire a conoscenza del regista è chiaramente scritto sugli incassi al botteghino. All’inizio della sua carriera, Nolan si stava sicuramente facendo un nome tra il pubblico cinematografico, ed è stato dopo l’immenso successo de “Il cavaliere oscuro” che ha raggiunto il suo status leggendario tra il pubblico generale. Tuttavia, ciò non significa che non abbia avuto successo al botteghino prima del 2008.

Nolan ha avuto una lunga carriera e con il suo dodicesimo film “Oppenheimer” in uscita nelle sale la prossima estate ne è l’esempio.

Tutti i film di Christopher Nolan per incasso al box office:

11) Following del 1998 – $ 240.495

Non sorprende che Following sia il film con il minor incasso della carriera di Nolan, poiché è anche il primo lungometraggio del regista. È un film che spesso viene dimenticato o mai nemmeno riconosciuto dal pubblico in generale. Il film è uscito nel 1998 ed è stato proiettato solo in due sale alla volta negli Stati Uniti. Con un budget di soli $ 6.000, Following era un film che Nolan ha realizzato principalmente per passione e in collaborazione con i suoi amici.

Considerando la sua piccola uscita nelle sale e il budget ancora più piccolo, un incasso al botteghino di quasi un quarto di milione di dollari è in realtà piuttosto impressionante. La maggior parte di quei soldi proveniva dal botteghino internazionale, dove ha incassato poco più di $ 192.000 rispetto ai $ 48.000 guadagnati negli Stati Uniti. Molto probabilmente proveniva dal Regno Unito, considerando che Nolan viene da Londra, dove ha frequentato l’università e ha anche girato il film.

10) Memento del 2000 – $ 40.047.078

Memento è stata la vera svolta di Nolan nell’industria cinematografica. Ha debuttato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2000, prima di essere distribuito in maniera più ampia da Newmarket.

Negli Stati Uniti, “Memento” ha incassato poco più di $ 25 milioni e all’estero ha incassato altri $ 14 milioni. Con un budget di $ 9 milioni e un bottino totale al botteghino di poco meno di $ 40 milioni, è stato sicuramente un passo avanti rispetto a Following. Il film alla fine ha superato la soglia dei 40 milioni di dollari nel 2020 con un’uscita limitata in Corea del Sud.

Christopher Nolan stava ancora affermando il suo nome nell’industria dei film per questo forse, Memento non ha raggiunto subito un pubblico di massa anche se ha attirato l’attenzione degli appassionati di cinema e di quelli del settore e per questo al box office non ha guadagnato poco.

È stato distribuito in 500 sale negli Stati Uniti nel 2001. Il film è stato candidato a due Oscar, Dody Dorn è stato nominato per il montaggio del film, mentre Christopher e suo fratello Jonathan Nolan sono stati nominati per la sceneggiatura.

9) The Prestige del 2006 – $ 109.676.311

The Prestige del 2006, occupa il nono posto della lista. Per i fan sfegatati di Nolan, The Prestige è uno dei preferiti, alcuni addirittura credono che questo sia il migliore film del regista.

Con un cast stellare che include Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall, Andy Serkis e David Bowie, The Prestige è stato sicuramente un successo. Il film è stato distribuito da Buena Vista Pictures, un sottoinsieme della Disney, a livello nazionale, dove ha incassato poco più di 53 milioni di dollari.

A livello internazionale, la distribuzione è stata gestita dall’ex collaboratore Nolan Warner Bros e ha incassato 56 milioni di dollari all’estero, portando il totale al botteghino a 109 milioni di dollari, il tutto con un budget di $ 40 milioni.

The Prestige ha ricevuto anche due nomination all’Oscar, una per la fotografia di Wally Pfister e l’altra per le scenografie e la regia di Nathan Crowley e Julie Ochipinti.

8) Insomnia del 2002 – $ 113.758.770

Insomnia è il seguito di Memento. Nel film sono presenti Al Pacino, Robin Williams e Hilary Swank. Il film è un thriller poliziesco pesante e forse è il film meno simile a Nolan della sua carriera. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che è l’unico film che ha diretto in cui non ha avuto anche crediti per la sceneggiatura. Insomnia è infatti stato scritto da Hillary Seitz ed è stato adattato dall’omonimo film norvegese del 1997, sceneggiato da Erik Skjoldbjærg e Nikolaj Frobenius.

Sebbene non abbia ricevuto alcun riconoscimento dagli Oscar quell’anno, Insomnia è stato comunque elogiato per la regia di Nolan e le eccezionali interpretazioni del suo cast centrale.

Per quanto riguarda il botteghino, ha visto una solida crescita dai $ 40 milioni di Memento, fino ai 67 milioni di dollari negli Stati Uniti e 46 milioni di dollari a livello internazionale, portando il totale al botteghino a poco più di 113 milioni di dollari.

7) Tenet del 2020 – $ 365.294.355

Tenet è il film uscito più di recente nella carriera di Nolan anche se penalizzato dagli effetti della pandemia globale. È stato il primo grande film a tornare nelle sale dopo l’inizio del Covid-19. I teatri stavano appena iniziando ad riaprire e Nolan si è impegnato a salvare l’esperienza teatrale, inoltre la Warner Bros. aveva bisogno di essere convinta per far uscire il film all’inizio della pandemia cosa che Nolan riuscì a fare.

Sebbene alcuni cinema fossero ancora chiusi, il film di Christopher Nolan è stato comunque proiettato in oltre 2.900 sale incassando al box office solo $ 20 milioni durante il lungo weekend di vacanza negli Stati Uniti, rispetto ai circa $ 50 milioni dei precedenti due film di Nolan. Tuttavia, con poco altro rilasciato per competere con il film, Tenet ha avuto diversi mesi per dominare il botteghino.

Alla fine, ha incassato poco più di $ 58 milioni a livello nazionale. A livello internazionale ha incassato poco più di $ 300 milioni, portando il suo totale globale a $ 365 milioni.

6) Batman Begins del 2005 – $ 373.672.993

Il successo di Batman Begins al botteghino è una storia interessante. Quando Batman Begins è stato rilasciato, Christopher Nolan non era ancora il regista famoso che è oggi. Il suo film più recente al’epoca era, Insomnia del 2002, e il guadagno al botteghino è stata quindi molto più determinato dal fatto che si trattava di un film di Batman, piuttosto che di un nuovo film di Nolan.

Per quanto riguarda i film di Batman, Begins si è comportato abbastanza bene. Sebbene non abbia raggiunto le vette al botteghino di Batman di Tim Burton nel 1989, ha superato tutti e tre i sequel degli anni ’90 (Batman Returns , Batman Forever e Batman & Robin ).

Il film ha incassato oltre 370 milioni di dollari in tutto il mondo, con 205 milioni di dollari provenienti dai mercati statunitense e canadese e 165 milioni di dollari dall’estero. Batman Begins è stato un vero punto di svolta nella carriera di Nolan.

5) Dunkirk del 2017 – $ 527.016.307

Sebbene Nolan si sia in gran parte spostato nel mondo del cinema di successo dopo Batman Begins, alla fine è tornato nel mondo della narrativa drammatica basata sulla realtà con Dunkirk. Nonostante la sua crescente reputazione di prestigio e il fatto che fosse stato nominato in precedenza per Memento e Inception, Nolan doveva ancora vincere un Oscar e questa volta era candidato per Miglior Film e Miglior Regista, ma se ne è andato comunque a mani vuote.

Rilasciato nel Luglio 2017, Dunkirk ha fatto affari piuttosto solidi, che sono stati in gran parte alimentati dal nome di Nolan dato che all’epoca dell’uscita del film, si era già affermato come un regista imperdibile con la reputazione di creare storie avvincenti e film visivamente sorprendenti.

Dunkirk ha aperto con poco più di $ 50 milioni negli Stati Uniti, fino ad arrivare a $ 188 milioni. Con un bottino internazionale di 337 milioni di dollari.

4) Interstellar del 2014 – $ 716.218.351

Gli ultimi quattro film in questa classifica al box office sono, ovviamente, i pezzi cinematografici più famosi di Christopher Nolan. Interstellar del 2014 è un’epopea spaziale drammatica di quasi tre ore con grandi temi sull’amore e sul futuro dell’umanità. La pellicola è l’esempio che sono stati il ​​nome e la reputazione di Nolan a portare Interstellar tra i titoli di grande successo. Senza Nolan, il film avrebbe probabilmente faticato a trovare un pubblico.

A livello nazionale, ha guadagnato $ 188 milioni negli Stati Uniti e in Canada. A livello internazionale, ha incassato 489 milioni di dollari, portando il totale teatrale originale a 677 milioni di dollari.

3) Inception del 2010 – $ 836.848.102

Anche se Nolan stava sicuramente diventando un regista sempre più conosciuto dopo l’ immenso successo de “Il cavaliere oscuro” , è stato il suo film del 2010 Inception che lo ha davvero stabilito nel ruolo di regista leggendario e storico che detiene ancora.

Nolan aveva lavorato alla sceneggiatura per quasi un decennio e sebbene avesse precedentemente presentato il film alla Warner Bros nei primi anni 2000, è stato solo quando si è dimostrato nei film di Batman ad alto budget che gli è stato dato il via libera per realizzare il suo complicato film di rapina basato sui sogni.

Ha dominato gran parte del settore cinematografico del 2010 ed è stato il quarto film di maggior incasso dell’anno. Inception ha incassato oltre $ 292 milioni a livello nazionale e $ 533 milioni a livello internazionale, portando la sua corsa iniziale totale a $ 826 milioni.

2) Il cavaliere oscuro del 2008 – $ 1.006.234.167

Non è un segreto che Il cavaliere oscuro del 2008 sia qualcosa di speciale. Mentre Nolan aveva avuto successo con Batman Begins nel 2005, e aveva consegnato un altro tesoro critico con The Prestige nel 2006, è stato proprio questo il film che ha elevato il regista a un livello completamente nuovo.

Il cavaliere oscuro è stato il film con il maggior incasso del 2008, sia a livello nazionale che internazionale. Il film ha più che raddoppiato l’incasso nazionale di Batman Begins, salendo fino a $ 533 milioni rispetto ai $ 205 milioni del suo predecessore. Lo stesso vale a livello internazionale, dove ha incassato 469 milioni di dollari rispetto ai 166 milioni di dollari del primo film.

1) Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012 – $ 1.081.153.097

Quando è stato rilasciato il film finale della trilogia di Nolan, erano trascorsi quattro anni da Il cavaliere oscuro. Oltre all’attesa per il terzo e ultimo capitolo di questi nuovi film di Batman, Nolan si era anche preso una pausa dai supereroi per dirigere Inception. Oggi, sebbene sia certamente in discussione se Il cavaliere oscuro- Il ritorno sia in grado di stare al fianco dei due film precedenti in termini di qualità, non c’è dubbio che il pubblico sia stato estremamente eccitato dal film.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno è arrivato a 448 milioni di dollari. A livello internazionale, tuttavia, c’è stato un aumento di 163 milioni di dollari nella vendita dei biglietti, che ha portato i numeri internazionali del film a 632 milioni di dollari.

L’ultimo capitolo della trilogia di Batman, ha superato di quasi 80 milioni di dollari a livello globale Il cavaliere oscuro. Ad oggi, questo è ancora il 33° film con il maggior incasso di tutti i tempi. Oltre a ciò, rimane il film di Batman con il maggior incasso dell’intera serie e anche il film con il maggior incasso della carriera di Christopher Nolan.

E tu li conoscevi tutti i film di Christopher Nolan? Cosa ne pensi degli incassi al box office?