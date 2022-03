Nell’ultimo periodo si parla sempre più spesso di Chucky, una serie tv horror creata da Don Mancini e basata sul famoso cult de La Bambola Assassina, anzi possiamo dire che è una specie di sequel della saga. Questa sera, giovedì 10 marzo, appuntamento a mezzanotte per assistere all’ottavo episodio, ovvero la puntata finale della prima stagione dal titolo Scontro Finale.

Ovviamente dobbiamo aspettarci dei colpi di scena, così come tutta la serie tv ci ha sempre abituati. Si tratta di un lavoro che ha attirato l’attenzione tanto che il pubblico è in attesa della seconda stagione che, per fortuna, ci sarà. I rumors ne parlavano già lo scorso novembre, ma finalmente la conferma è arrivata dallo stesso Don Mancini che, durante un’intervista con il sito Tv Line, ha affermato:

“Siamo davvero elettrizzati di poter cominciare a tirare i fili di Chucky per una seconda stagione! Vorrei ringraziare i nostri partner alla SYFY e alla UCP per il loro incredibile supporto, e per essere riusciti a portare al meglio il nostro Chucky anche sul piccolo schermo. A tutti i fan, sappiate che Chucky ha un messaggio per voi: “Non è finita. Guardatevi le spalle nel 2022!”.

I protagonisti di Chucky

Chucky 2 uscirà nel corso di quest’anno, molto probabilmente nel periodo di Halloween in America per poi arrivare direttamente negli altri paesi. Quindi sarà necessario aspettare ancora un po’ per vedere la celebre bambola terrorizzare ancora la cittadina di Hackensack. La seconda stagione dovrebbe contare su otto episodi, così come il primo capitolo, con le puntate dalla durata di 40 o di 50 minuti circa. Chi ritroveremo nel sequel di Chucky? È presto detto, ovviamente ci sarà Brad Dourif che interpreterà Chucky. Spazio anche a Zackary Arthur nei panni di Jake Wheeler, Teo Briones in quelli di Junior Wheeler, Alyvia Alyn Lind in quelli di Lexy Taylor, Fiona Dourif in quelli di Nica Pierce ed Alex Vincent in quelli di Andy Barclay.

E tu hai visto Chucky? Seguirai l’ultimo episodio che andrà in onda questa sera? Ti aspettiamo nei commenti!