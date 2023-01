Chucky è una serie tv horror creata da Don Mancini e basata sul famoso cult de La Bambola Assassina, anzi possiamo dire che si tratta di una specie di sequel della saga. Al momento ha all’attivo due stagioni che hanno affascinato, ma al tempo stesso anche terrorizzato il pubblico. La serie tv, infatti, ci ha abituati a continui colpi di scena che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

Ed ora arriva la notizia che tutti aspettavano. Durante i TGA invernali, infatti, Usa Network e Syfy hanno annunciato che ci sarà una terza stagione di Chucky proprio come i telespettatori speravano. Ovviamente prima di vederli sarà necessario aspettare un po’ di tempo con i nuovi episodi che arriveranno sul piccolo schermo per questo autunno. La protagonista sarà sempre la Bambola Assassina, ovviamente, ma soprattutto tenetevi forte perché quella in arrivo sarà la stagione più spaventosa di sempre stando a quanto promette Don Mancini, colui che ha ideato il personaggio e che si è occupato anche della saga cinematografica e della serie tv. Queste le sue parole:

“Il cast e la troupe di Chucky vorrebbero ringraziare i fan e i critici per la splendida accoglienza riservata alla seconda stagione, che siamo felici di annunciare che proseguirà con una terza stagione. Questa notizia ha reso molto felice Chucky. Grazie Damballa per questo, altrimenti Chucky sarebbe stato veramente ingestibile. E grazie mille anche a SYFY, USA e UCP per averci aiutati a mantenere Chucky impegnato. Ci vediamo nel 2023 per quella che Chucky promette sarà la stagione più spaventosa di sempre”. Chucky la bambola assassina

Chucky ha ottenuto ottimi risultati considerando che sia il pubblico che la critica hanno speso nei suoi confronti solo parole positive. Si temeva che la serie tv potesse non piacere o che magari non attirasse l’attenzione ed invece, a distanza di anni, la Bambola Assassina è ancora sulla cresta dell’onda. La prima stagione di Chucky è andata in onda su Italia 1, mentre la seconda stagione, nonostante sia uscita tra lo scorso ottobre e lo scorso novembre, è ancora inedita nel nostro paese anche se dovrebbe arrivare a breve. Per quanto riguarda il cast, in Chucky 3 troveremo sempre Brad Dourif che interpreterà Chucky. Spazio anche a Zackary Arthur nei panni di Jake Wheeler, Teo Briones in quelli di Junior Wheeler, Alyvia Alyn Lind in quelli di Lexy Taylor, Fiona Dourif in quelli di Nica Pierce ed Alex Vincent in quelli di Andy Barclay.

E tu hai già visto Chucky? Cosa ti aspetti dalla terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!