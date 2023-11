Sono stati scelti i primi 8 finalisti che parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani 2023 del prossimo 19 Dicembre e tra questi c’è anche Clara, già conosciuta al mondo televisivo. Ad Amadeus va il merito di aver rilanciato la competizione che una volta era legata alle Nuove Proposte.

I vincitori di Sanremo Giovani entreranno di diritto nel cast dei Big e si esibiranno in gara nel 74° Festival di Sanremo sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 Febbraio 2024. A completare il cast di Sanremo Giovani ci saranno anche quattro artisti provenienti dal concorso Area Sanremo.

Clara Sanremo Giovani 2023: la carriera

Clara Soccini, in arte solo Clara, nasce a Varese nel 1999 e a soli 24 anni è una dei promettenti artisti in finale per Sanremo Giovani 2023. Il suo è un nome già ben noto tra il pubblico italiano per il suo ruolo nell’amata serie tv targata Rai Mare Fuori, dove ha interpretato la cinica ed egocentrica trapper Crazy J.

Il debutto di Clara nel mondo della musica risale al 2020, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19. Durante il periodo del lockdown la giovane cantante si è fatta notare cantando in una serie di seguitissime live su Instagram.

Poco tempo dopo arrivano i suoi primi singoli come “Io e te”, cantato in coppia con il rapper e produttore Nicola Siciliano, ma anche “Freak”, “Ammirerò”, “Bilico” e “Il tempo delle mele”.

In particolare, tra i brani più recenti spicca la celebre “Origami all’alba”, pezzo di Mare Fuori scritto da Matteo Paolillo e Lolloflow, che ha rastrellato milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 50 milioni di ascolti su Spotify. Ora è in radio con “Un milioni di notti” insieme a Mr.Rain. Nel 2023 è pronta a giocarsi il tutto e per tutto per un posto al Teatro Ariston a Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”.

