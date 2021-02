Trent’anni dopo Il Silenzio degli Innocenti, Clarice è pronto per arrivare in Italia, la serie tv sequel del film e diretta da DeMane Davis con Maja Vrvilo. Ispirata ai romanzi di Thomas Harris, a rivelarlo è l’ufficio stampa della Rai, rispondendo così alle domande dei fan in attesa. Clarice, infatti, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti l’11 febbraio sulla Cbs, mentre per vederla in Italia sarà necessario aspettare il 9 aprile, giorno in cui si è già conquistata la prima serata di Rai 2 in prima visione assoluta.

Nel film Il Silenzio degli Innocenti, Clarice è interpretata dall’attrice Jodie Foster che, grazie a questo ruolo, ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice. Mentre ora a vestire i suoi panni sarà l’attrice Rebecca Breed, attrice australiana classe 1987. Nel cast troveremo anche Michael Cudlitz come Paul Krendler, Lucca De Oliveira sarà Tomas Esquivel, mentre Karl Penn interpreterà Shaan Tripathi. Non ci sarà l’iconico personaggio di Hannibal Lecter poiché, a seguito di una complicata situazione di diritti legali, non è possibile nominare o fare riferimento all’ex psichiatra.

La trama di Clarice

Ci troviamo a Washington, nel 1993, un anno dopo gli eventi de Il Silenzio degli innocenti. L’agente FBI Clarice Sterling, con il suo essere brillante e vulnerabile, torna ad occuparsi di serial killer con un coraggio tale da riuscire ad affrontare i mostri più pericolosi e criminali. Tuttavia non è tutto come sembra poiché Clarice è costretta a muoversi in un ambiente di lavoro maschilista. A sostenerla in tutto questo, c’è il bisogno di sfuggire dagli inquietanti segreti di famiglia che l’hanno seguita per tutta la vita.

