Se ne parlava già da diversi anni, ma ora finalmente è arrivato il primo trailer di Clarice, la serie tv che è il sequel del celebre film degli anni ’90 Il Silenzio degli Innocenti, con protagonista Anthony Hopkins.

La storia raccontata in Clarice prenderà il via ad un anno dai fatti raccontati nel film, continuando quindi il racconto della vita di Clarice Starling, l’agente protagonista del film che è tornata a lavorare per l’FBI.

Qual è la trama della serie Clarice?

Come accennavo, gli eventi raccontati nella serie tv sono ambientati un anno dopo gli avvenimenti de film. Ecco quindi la sinossi ufficiale della serie condiviso dalla CBS:

Clarice è la storia della vita dell’agente Clarice Starling dopo il suo ritorno nel 1993, un anno dopo gli eventi de Il Silenzio degli Innocenti. Brillante e vulnerabile, il coraggio di Clarice la spinge ad affrontare mostri e persone fuori di testa. Inoltre, la sua complessa psiche causata da un’infanzia problematica la spinge a superare le sfide di un mondo maschilista e di lasciarsi alle spalle i segreti di famiglia che l’hanno torturata negli anni

Nei pochi minuti del primo trailer della serie tv, che puoi vedere i cima all’articolo, un susseguirsi d’immagini ci catapulta subito nelle atmosfere rinnovate del film. Da quello che vediamo Clarice si ritrova di nuovo in campo a lavorare a diversi casi con l’FBI, e vediamo sin da subito che andremo a scoprire anche dettagli legati al suo passato e alla back story del personaggio.

Il primo trailer di Clarice promette davvero moto bene. La serie tv sarà disponibile negli Stati Uniti d’America il prossimo 11 febbraio 2021, ma purtroppo non sappiamo ancora quando arriverà in Italia.

