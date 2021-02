Gli appassionati di giochi da tavolo e, in particolare quelli che apprezzano il gioco del Cluedo, saranno contenti di sapere che il network televisivo statunitense FOX ha deciso di sviluppare una serie animata ispirata proprio al famoso passatempo dai toni gialli e misteriosi.

Offerta Hasbro Gaming Cluedo Gioco in Scatola, Versione 2020 in Italiano Il classico gioco di crimine e mistero - sei sospetti, un numero incalcolabile di combinazioni, ma una sola risposta

Risolvi il mistero della casa - spostati da una stanza all'altra e scopri chi è stato

Gioca la tua carta, detective - indaga, organizza trabocchetti, accusa e vinci

Altre nuove regole per la versione aggiornata del gioco da tavolo Cluedo! - La nuova versione per due Giocatori ne aumenta i risvolti intriganti

Gioco più rapido con nuovi spazi Bonus! - La gara è concentrata sulla scoperta dell'assassino

La serie, che sarebbe il secondo progetto a tema dopo il mai tramontato film cult del 1985 Signori, il delitto è servito, è stata studiata partendo proprio dall’apprezzato gioco da tavolo conosciuto in tutto il mondo, e presto sarà visibile sul piccolo schermo.

Il gioco del Cluedo, che in inglese si chiama Clue e che è stato lanciato nel Regno Unito nel 1948 da Anthony Pratt nativo di Birmingham in Inghilterra e impiegato presso un avvocato, si basa sul coinvolgimento dei giocatori che devono risolvere un assassinio. I partecipanti al gioco sono tutti sospettati e tentano di risolvere l’omicidio per essere scagionati.

Scopo del gioco è quindi risolvere il caso, arrivando a mettere in luce tre diversi aspetti: l’autore, l’arma e la stanza dove si è verificato il delitto.

La serie tv tratta dal Cluedo

La FOX ha annunciato di aver messo in cantiere lo sviluppo della serie tv animata basata sul classico gioco da tavolo Cluedo, continuando a portare avanti in questo modo una massiccia strategia commerciale, già cominciata dalla Hasbro negli ultimi tempi. Il progetto attualmente in atto, infatti, è quello di rilanciare serie tv o film presso il grande pubblico utilizzando i giochi più noti e amati.

A gennaio è stata annunciata la serie tv basata su Risiko!, ma vedremo anche adattamenti di Monopoly e GI. Joe.

La nuova trasposizione del gioco del Cluedo sarà dunque animata, e vedrà la partecipazione della stessa Hasbro, società statunitense che produce giochi e giocattoli, alla produzione. Michael Thorn, il presidente della Fox Entertainment, ha voluto commentare personalmente la notizia con un suo annuncio, dichiarando:

Il colonnello Mustard … Al Conservatorio … Con la pipa di piombo. Solo ascoltando queste frasi colorate da solo, capisci immediatamente cosa significano – non lascia alcun mistero sul perché Cluedo sia uno dei giochi da tavolo più amati di tutti i tempi. Cluedo è una proprietà iconica nel genere investigativo, mischia mistero e intrigo, e ha dei fan in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di condividere la nostra nuova versione animata con il pubblico.

Commenti anche da parte di Pancho Mansfield, presidente di eOne, ovvero la società multinazionaledi intrattenimento canadese che attualmente funge da filiale di produzione e distribuzione di contenuti del produttore americano di giocattoli Hasbro:

Non potremmo essere più entusiasti di svilupparlo come una serie animata insieme a eOne e Bento Box”. I dettagli, tra cui un cast vocale e una data di uscita, non sono stati annunciati. Tuttavia, la serie catturerà le dinamiche elettrizzanti e piene di suspense che hanno reso Cluedo una sensazione globale per più di sette decenni. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con i nostri grandi partner di Fox e di lavorare anche con Bento Box su questa nuova entusiasmante serie.

Cluedo diventerà anche un film

Oltre alla serie animata televisiva, si aggiunge la notizia che Cluedo diventerà presto anche un film per il cinema, approffittando non solo del fatto che il gioco è molto conosciuto, ma certamente anche della nuova ondata di notorietà di cui godrà una volta prodotta la serie animata in lavorazione.

Il film, il cui progetto è ancora in una fase iniziale, avrà come protagonista l’attore Ryan Reynolds, elemento che dimostra quale investimento sarà impiegato nella sua realizzazione. Alle notizie attuali dovrebbe essere sceneggiato da Rhett Reese (Benvenuti a Zombieland, Cruel Intentions 3 – Il fascino della terza volta), e Paul Wernick (Deadpool, G.I. Joe – La vendetta) e James Bobin (Alice attraverso lo specchio, Muppets 2 – Ricercati) sarebbe già in avanzate fasi di trattative per dirigerlo.

La pellicola verrà prodotta dalla Maximum Effort di Reynolds e dalla Allspark Pictures, ovvero la divisione cinematografica della Hasbro che attualmente detiene i diritti del gioco da tavolo Cluedo, oltre che dai 20th Century Studios.