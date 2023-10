Mahmood ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo brano, disponibile all’ascolto dal prossimo 3 novembre.

Non immaginava, probabilmente, che così facendo avrebbe suscitato le ire di un volto famoso della televisione e della musica italiana: Cristiano Malgioglio.

Il motivo dietro a questa rabbia? Il titolo.

L’ultima canzone di Mahmood si chiama infatti “Cocktail d’amore“, lo stesso identico titolo assegnato da Malgioglio a un singolo da lui scritto nel 1979.

Un brano, quest’ultimo, che forse i più giovani non conoscono, ma che ha rappresentato la sigla finale del programma tv “Tilt“, dove è stato cantato dalla compianta showgirl-conduttrice Stefania Rotolo, e che poi è stato inserito nella colonna sonora ufficiale del meraviglioso film “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek.

L’omonimia non è affatto piaciuta al paroliere siciliano, che si è definito totalmente furioso con Mahmood.

Di seguito, le sue parole.

“Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul dal mio fidanzato e mi hanno avvertito che Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola Cocktail d’amore. Sono fuori di me, quello non è un titolo banale, è un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover sarebbe stata una cosa bella, ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro, perchè questo lavoro non si può fare scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia.”

Un vero e proprio attacco, quello scagliato da Malgioglio, che con il suo stile schietto e diretto non le manda affatto a dire.

Come risponderà Mahmood? Non ci resta che aspettare e scoprirlo prossimamente.