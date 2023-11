Si intitola “Cocktail d’Amore” ed il nuovo singolo di Mahmood, che anticipa l’uscita del suo album.

Il cantante, nelle ore precedenti all’uscita del brano, aveva condiviso una storia su Instagram, svelando che “Cocktail d’Amore” sarebbe stato il primo pezzettino di tutte le nuove cose che sta scrivendo, anticipando l’arrivo di un nuovo progetto. Tutto questo dopo oltre due anni da “Ghettolimpo”.

L’uscita del singolo era stata anticipata anche da una polemica, nata dalle parole di Cristiano Malgioglio, sul titolo del brano, che si rifà a un brano del 1979 di Stefania Rovati, scritto proprio da Malgioglio.

Nel frattempo, come annunciato lo scorso Maggio, nel 2024 ci sarà un grande tour europeo per Mahmood, che comincerà al Rockhal, di Lussembergo, il prossimo 4 Aprile. Il tour comprenderà 16 date che si chiuderanno con il concerto il 17 maggio al Fabrique di Milano.

Il significato di “Cocktail d’Amore” di Mahmood

Mahmood ha deciso di rappresentare gli ultimi momenti di una relazione, anche grazie a una produzione quasi “onirica” di Dardust.

La ballad infatti, nel pieno immaginario di Mahmood, riprende il dualismo tra umano e mito, con riferimenti alle “ali di Pegaso” ma anche alla “torre dorata”. All’interno del brano il cantante mostra la vulnerabilità del protagonista che sceglie di “darsi ferite per stare bene”, anche se spera che ci sia qualcuno a “capirlo quando cadeva giù”.

Nel singolo infatti il cantante ripercorre tutti i momenti passati nella sua relazione e i ricordi delle piccole cose che restano nella memoria anche dopo la fine. Il testo poi pone l’accento anche sulle speranze e i sogni disillusi che si sono infranti, così come sulle aspettative e i desideri ormai annebbiati.

Il testo di “Cocktail d’Amore” di Mahmood

Yeah

Yeah

Uh

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo

Ma più rido, più mi si fredda il cuore

Dici di stare lontano dalle droghe

Per darti il mio goccio migliore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Ho bisogno di un cocktail d’amore

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volеvo, volevo

Perché per starе bene

Ho bisogno di sfogarmi solo

Non sono il tipo che convive né che ti chiede la mano in cortile

Se c’è freddo ti do la mia giacca

Se ferisci sarò, motherfucker

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo, volevo, volevo

Non ti conosco ma

Portami sulla torre dorata

Pure in un posto tra

Berlino est e l’acqua salata

Qua sono il più tosto

A darsi ferite per stare bene

Sai, quanto mi costerà

Sentire gli amici da sopra un altro van

Volevo

Le ali di Pegaso

Che tu mi capissi quando cadevo giù

Io credevo

Fosse più tenero

Farlo davanti al PC

Se mi amerai fallo così

Stammi bene, mi mancherà

Morire insieme

Tra i laser light

Io ti volevo (Volevo), volevo (Volevo), volevo (Volevo)

Perché per stare bene

Ho bisogno di toccare il fondo

E tu cosa ne pensi di “Cocktail d’Amore” di Mahmood? Lascia un commento!