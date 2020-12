Il gruppo rock britannico Coldplay ha dato a Zane Lowe l’autorizzazione per la premier mondiale del singolo Everglow il 26 novembre 2015. Questa canzone è estratta dal 7° album in studio della band “A Head Full of Dreams”.

“Vediamo persone che vengono, vediamo persone andare via”, canta il frontman dei Coldplay Chris Martin nella canzone nostalgica.

Ma qual è il significato di Everglow?

Everglow è una sensazione di benessere, la stessa che provi quando pensi a una fase della vita (che sia un’amicizia, una relazione o qualsiasi situazione emotivamente profonda) che è finita e non può tornare.

Nel verso 1 Martin ricorda ai suoi ascoltatori la natura transitoria della vita e introduce l’idea che questa canzone riguarderà le fasi mutevoli che sperimentiamo in una vita.

Nel verso 2 Martin canta di quanto sia meravigliosa questa persona speciale che cita nella canzone: “Come un leone hai corso, come una Dea hai cavalcato, come un’aquila cerchi.” Usa bellissime immagini per descrivere l’epicità o la spettacolarità di ciò che questa persona significhi per lui.

Continua con le battute scritte da Paltrow: “Allora come mai le cose vanno avanti? Come mai le auto non rallentano?” Martin vuole che le cose rallentino e non debbano continuare a doversi muovere con i cambiamenti della vita; vuole fermarsi in certi posti e godersi i “diamanti speciali”. Questa persona è un diamante speciale per Martin.

Il ritornello porta speranza menzionando il potente bagliore eterno. Martin canta: “Ma quando ho freddo, freddo. Quando ho freddo, freddo. C’è una luce che mi dai. Quando sono nell’ombra”. Dice “È una sensazione dentro di me, sempre splendente”. Questa sensazione di calore e luce gli dà pace.

Il verso 3 racchiude il messaggio positivo del primo ritornello. Martin canta: “E abbiamo giurato che quella notte saremmo stati, saremo stati amici fino alla morte,” nonostante “il cambiamento dei venti” e “il modo in cui scorrono le acque”. Qualunque cosa sarebbe successa, Martin e la persona di cui sta cantando (maschio o femmina), hanno detto che sarebbero rimasti uniti per sempre, ma come “la caduta della neve”, “la vita è breve”. La persona è morta o scomparsa, sciogliendo il legame che condivideva con Chris, lasciando solo il suo splendore ma a Martin manca ancora quel suo amico.

Nel secondo ritornello Martin sta dicendo che quando si sente solo, il bagliore perenne lo trasporta; i caldi ricordi della profonda connessione emotiva sono abbastanza forti da sostenerlo.” “Sei con me, in un modo che non si vede e sei con me ovunque io vada. Mi dai questa sensazione, questo splendore perenne.” Attraverso questa sensazione, sente che questa persona è ancora con lui e riceve conforto da questa sensazione. Nonostante siano fisicamente distanti, c’è ancora una connessione tra di loro.

La conclusione avverte gli ascoltatori di far sapere ai loro cari le loro emozioni prima che sia troppo tardi. È quasi come se Martin, attraverso questo finale, rimpiange il fatto di non aver fatto conoscere i suoi sentimenti a questa persona. Ma non importa quali siano i suoi rimpianti, perché “la luce che [questa persona] li ha lasciato sarà sempre splendente”.

Questa canzone parla di Gwyneth Paltrow (o del romanticismo in generale)?

Non siamo davvero sicuri se questa persona sia la protagonista di una relazione o un amico morto o un membro della famiglia.

In generale, sembra che questa canzone non sia pensata per essere specifica sul tipo di perdita e in realtà si concentra solo su due sentimenti: perdita e conforto nonostante la perdita. Martin vuole fare i conti con la sua perdita, e mentre pensiamo che la canzone sia probabilmente ispirata dalla perdita di Gwyneth Paltrow circa un anno fa, “Everglow” può essere applicata a tante situazioni della vita.

Segui il significato della canzone attraverso il testo qui sotto.

Il testo di Everglow dei Coldplay

[Verso 1]

Oh, they say people come, say people go

This particular diamond was extra special

And though you might be gone, and the world may not know

Still I see you, celestial

[Verso 2]

Like a lion you ran, a goddess you rolled

Like an eagle you circled, in perfect purple

So how come things move on? How come cars don’t slow?

When it feels like the end of my world

When I should, but I can’t let you go

[Ritornello 1]

But when I’m cold, cold

When I’m cold, cold

There’s a light that you give me when I’m in shadow

There’s a feeling within me, everglow

[Verso 3]

Like brothers in blood, sisters who ride

And we swore on that night, we’d be friends ‘til we die

But the changing of winds, and the way waters flow

Life is short as the falling of snow

And now, I’m gonna miss you, I know



[Ritornello 2]

But when I’m cold, cold

In water rolled, salt

And I know that you’re with me and the way you will show

And you’re with me wherever I go

And you give me this feeling, this everglow

[Ponte]

Oh, what I wouldn’t give for just a moment to hold

Because I live for this feeling, this everglow

[Conclusione]

So if you love someone, you should let them know

Oh, the light that you left me will everglow