Il nuovo singolo dei Coldpay è Higher Power, un brano che, almeno per un motivo, passerà di sicuro alla storia. Questa notte infatti, alle ore 1:01 il singolo è stato mandato tramite un link speciale alla Stazione Spaziale Internazionale, dove l’astronauta francese dell’Agenzia Spaziale Europea, Thomas Pesquet, ha avviato la canzone.

E così Higher Power risuona anche nello spazio sopra di noi, e nelle nostre radio, con un ritmo da subito coinvolgente. Sì perché questa canzone dei Coldplay è una sferzata di energia e di positività, almeno per me, e ti fa venire subito voglia di alzarti e saltare, ballare…

Higher Power è anche la prima traccia che fa da apripista al prossimo album, in arrivo a due anni dal precedente, e che s’intitolerà Kaotica, ma non se ne conosce ancora la data d’uscita.

Il significato di Higher Power dei Coldplay

Insieme alla canzone lanciata nello spazio, il nuovo singolo dei Coldplay è stato presentato anche attraverso un video ufficiale diretto da Max Martin che mostra la band mentre suona il brano in uno spiazzo all’aperto.

Intorno ai Coldplay, degli ologrammi di ballerini alieni danzano sulle note di Higher Power, e rimandano al lancio extraterrestre della canzone, un lancio davvero originale.

Per quanto riguarda il significato del testo, i Coldplay hanno spiegato personalmente che la canzone è nata “su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020”. Un’improvvisazione, se così si può dire. Davvero un ottimo risultato, direi!

Nel testo si parla di quei momenti in cui si ha paura di non farcela, di venire sopraffatti dalla paura e dall’ansia, ma anche della forza che ognuno di noi a dentro, la forza di alzarsi e di farcela, perché si ha un potere, come dice il testo “superiore”.

Questo potere, questo Higher Power io lo sento molto in questa canzone dei Coldplay. Mi dà molta carica.

E tu invece che ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma prima leggi traduzione e testo qui sotto.

La traduzione della canzone

Alcune volte non posso sopportarlo

alcune volte non posso sopportarlo

e non va bene

non ce la faccio

e penso che la mia scarpa non sia allacciata

sono come un disco rotto

sono come un disco rotto

e non lo sto suonando bene

voglio soltanto andare più in alto, si può?

Fino a che non mi dirai che sono una foto celestiale

stringimi forte (stringi forte)

dai (dai)

dai (dai)

woah

dai (dai)

dai (dai)

non lasciarmi andare

strigi forte (stringi forte)

strigi forte (stringi forte)

wooah

va bene, va bene

tu hai detto

wooah

va bene, va bene

tu hai detto

ho le mie mani in alto, le muovo

solo per farti sapere

che hai un potere superiore

mi fai cantare in ogni secondo

ballando in ogni ora

oh yeh

tu hai un potere superiore

e tu sei davvero qualcuno

io lo voglio sapere

oh!

il ragazzo è elettrico (ooh)

questo ragzzo è elettrico e tu stai brillando come

l’universo è connesso

e io sto vibrando

notte dopo notte dopo notte

questa gioia è elettrica

questa gioia è elettrica e tu la stai attraversando

sono così contento di essere vivo

contento che sono vivo nel tuo stesso momento

perché hai un potere superiore

mi fai cantare ogni secondo

ballando ogni ora

oh yeah

tu hai un potere superiore

e tu sei davvero qualcuo

io lo voglio sapere

oh!

(io lo voglio sapere oh)

hai

yeah hai un potere

hai

tu hai un potere

hai

yeah tu hai un potere

tu hai

oh

tu hai

oh tu hai un potere

tu hai

oh tu hai un potere

tu hai

oh tu hai un potere

le mie mani in alto, le muovo per farti sapere che

hai un p0tere superiore

mi fai cantare ogni secondo

ballando ogni ora

oh yeh

tu hai un potere superiore

una volta nella vita

andrò ad un milione di chilometri all’ora

e per così molto tempo

sono rimasto in ginocchio

per la tua canzone d’amore

che mi fa volare, ancora e ancora

per così tanto tempo

sono rimasto in ginocchio

per la tua canzone d’amore

che mi fa volare

Il testo di Higher Power dei Coldplay

Sometimes I just can’t take it

Sometimes I just can’t take it

And it isn’t alright

I’m not gonna make it

And I think my shoe’s untied (Oh oh)

I’m like a broken record

I’m like a broken record and I’m not playin’ right

Drocer nekorb a ekil mi

‘Til you tell me on your heavenly phone

To hold tight (Hold tight)

Come on (Come on)

Come on (Come on)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Come on (Come on)

Come on (Come on)

Yeah, don’t let go oh-oh-oh-oh

Hold tight (Hold tight)

Hold tight (Hold tight)

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

“It’s alright, it’s alright” she said

I’ve got my hands up shakin’ just to let you know

That you’ve got a higher power

Got me singin’ evеry second, dancin’ every hour

Oh yеah, you’ve got a higher power

And you’re really someone I wanna know (Oh oh)

This boy is electric (Mmm)

This boy is electric and you’re sparklin’ like

The universe connected

And I’m buzzin’ night after night after night (Oh oh)

This joy is electric (Mmm)

This joy is electric and you’re circuiting through

I’m so happy that I’m alive

Happy I’m alive at the same time as you

‘Cause you’ve got a higher power

Got me singin’ every second, dancin’ every hour

Oh yeah, you’ve got a higher power

And you’re really someone I wanna know

(I wanna know, oh oh)

You’ve got, yeah, you’ve got a higher

You’ve got, yeah, you’ve got a higher

You’ve got, yeah, you’ve got a higher

You’ve got

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

You’ve got, oh, you’ve got a higher

You’ve got, yeah, you’ve got a higher

You’ve got, oh, you’ve got a higher

My hands up shaking just to let you know now

You’ve got a higher power

You’ve got me singin’ every second, dancin’ every hour

Oh yeah, you’ve got a higher power

You’re once in any lifetime

I’m going a million miles an hour

When for so long I’d been down on my knees

Then your love song saved me over and over

For so long I’d been down on my knees

‘Til your love song floats me on, ee-on-oh-oh-oh

Oh oh