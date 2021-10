I Coldplay sono un gruppo musicale britannico formatosi nel 1997 e con all’attivo brani di successo come The Scientist, Yellow, Fix You, My Universe ed In My Place per citarne alcuni. Selena Gomez, cantante del Texas classe 1992 che, a sua volta, vanta successi dal calibro di Wolves, Who Say, Baila conmigo, Same Old Love e Lose You To Love Me. Alzi la mano chi non ha mai sentito questi due nomi? Impossibile, d’altronde sono famosi in tutto il mondo ed ora sono pronti per collaborare.

Una notizia che ha fatto esultare i fan che non vedono l’ora di poter sentire il loro brano. I Coldplay e Selena Gomez collaboreranno sulle note del brano Let Somebody Go, il nuovo singolo della band inglese che arriva subito dopo il successo di My Universe. A rivelarlo è una fonte molto vicina al gruppo capitanato da Chris Martin che al The Sun ha confessato che Let Somebody Go è già pronta e che potrebbe essere rilasciata da un momento all’altro. Il brano anticiperà l’uscita di Music Of The Spheres, nuovo album dei Coldplay atteso per il 15 ottobre.

La cantante Selena Gomez

Si tratta di un sogno che si realizza per Chris Martin che, da sempre, è un fan di Selena Gomez e soprattutto una canzone che conferma il periodo d’oro che sta vivendo la pop star americana che da poco ha raggiunto un importante traguardo con la sua prima nomination ai Latin Grammy Awards. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni su questa collaborazione che, però, ha tutte le carte in regola per essere un vero successo. Non ci resta altro che aspettare ed, a conti fatti, dovrebbe uscire a breve visto che mancano solo due settimane all’arrivo del nuovo album dei Coldplay.

