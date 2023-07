Alzi la mano chi non conosce i Coldplay e chi, almeno una volta nella vita, non si è trovato a cantare una delle loro canzoni. Impossibile visto che si tratta di uno dei gruppi musicali più famosi al mondo. Formatosi a Londra nel 1997, il gruppo è composto da: Chris Martin (la voce), Jonny Buckland (alla chitarra elettrica), Guy Berryman (al basso) e Will Champion (alla batteria).

Un successo dietro l’altro e la fama internazionale raggiunta nel 2000 grazie al singolo Yellow, contenuto nell’album Parachutes. Da quel momento, i Coldplay sono stati la voce di brani come The Scientist, Paradise, Fix You, Viva la Vida, Hymn For The Weekend e A Sky Full of Stars per citarne alcuni. I Coldplay sono reduci da sei date nel nostro paese, quattro allo stadio San Siro di Milano e due allo stadio Maradona di Napoli, tutte sold out e che hanno regalato emozioni e momenti indimenticabili ai fan che erano presenti. Ed ora arriva una delle notizie più attese da sempre: i Coldplay sono, infatti, pronti per tornare già in Italia. Il prossimo anno andrà in scena la terza serie del loro Music Of The Spheres World Tour. D’altronde questo tour è stato un vero e proprio successo in tutta Europa, come ha dimostrato anche la data di chiusura di ieri ad Amsterdam.

Il gruppo musicale dei Coldplay

È sufficiente pensare che il Music Of The Spheres World Tour ha venduto oltre 7,5 milioni di biglietti, ovvero il numero maggiore di biglietti di qualsiasi tour degli ultimi due anni. Ed ha anche ottenuto parole favorevoli da parte dei fan e della critica, oltre importanti riconoscimenti come il Favorite Touring Artist agli AMAs del 2022 ed il Tour of the Year agli iHeartRadio Awards 2023. Così i Coldplay hanno deciso di tornare in Europa con nuove date tra il luglio e l’agosto del prossimo anno. In Italia, questa volta, andranno in scena solo nella capitale. Appuntamento il 12 ed il 13 luglio allo stadio Olimpico di Roma, dopo oltre 20 anni di assenza dalla città eterna, l’ultimo concerto infatti risale al 2003. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti coloro che quest’anno non sono riusciti ad assistere dal vivo ai loro concerti, ma anche per chi ha avuto l’opportunità di essere presente ai live e vuole replicare. La prevendita dei biglietti inizierà la prossima settimana, più precisamente martedì 25 luglio, alle ore 9.00, sul loro sito ufficiale Coldplay.com, mentre dal 26 luglio i biglietti saranno disponibili in pre sale per gli utenti My Live Nation. Per quanto riguarda la vendita generale, invece, inizierà venerdì 28 luglio alle ore 10.00. Inutile dirlo, i fan italiani e soprattutto quelli di Roma sono già pronti per essere tra i primi ad aggiudicarsi i tanto ambiti biglietti e non vedono l’ora di poter sentire i loro idoli dal vivo per la prima o per l’ennesima volta, non fa la differenza.

