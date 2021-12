Nell’ultimo periodo è sempre più la prassi vedere realizzate serie tv di film di successo. E così sarà anche per il film The Batman. Da un po’ di tempo vi erano diversi rumors a riguardo di un possibile spin off sul capolavoro in uscita il prossimo anno ed ora è finalmente arrivata l’ufficialità direttamente da Variety.

Lo spin off di The Batman su Pinguino andrà in onda su Hbo Max e sarà prodotta dalla Warner Bros. Ad interpretare il ruolo del protagonista sia nel film che nella serie tv sarà Colin Farrell. E se il film uscirà tra pochi mesi (e più precisamente nel mese di marzo), per la serie tv sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo, ma nel frattempo iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni. Si parlerà di Pinguino, ovvero di Oswald Cobblepot e della sua ascesa al potere nel mondo criminale di Gotham. Il personaggio è famoso grazie al suo cilindro ed il suo monocolo che li caratterizzano.

L’attore Colin Farrell

Per quanto riguarda lo spin off hanno iniziato a lavorarci a settembre e la sceneggiatura è stata affidata a Lauren Lefranc. Il loro obiettivo? È quello di creare un nuovo universo di Batman che colleghi il film alla serie tv. In passato, il ruolo di Pinguino è stato vestito da attori dal calibro di Burgess Meredith e di Danny DeVito, ora sarà la volta di Colin Farrell, attore irlandese classe 1976 famoso per aver preso parte a capolavori come Alexander, Animali fantastici e dove trovarli, Come ammazzare il capo e vivere felici, Le regole del sospetto, Ava per citarne alcuni. Inutile dirlo, Farrell è entusiasta di questa possibilità che gli è stata data ed anche i suoi fan non vedono l’ora di seguirlo nello spin off su Pinguino. E Danny De Vito, una volta saputa la notizia, si è detto entusiasta della scelta ricaduta su Colin Farrell:

“Adoro Colin Farrell, è uno dei miei attori preferiti e non vedo l’ora di gustarmelo nel film e nello spin off!”

E tu concordi sulla scelta di Colin Farrell come protagonista dello spin off? Guarderai il film The Batman? Ti aspettiamo nei commenti!