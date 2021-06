Colin Firth, attore inglese classe 1960, ma naturalizzato italiano (poiché sposato per oltre 20 anni con l’italiana Livia Giuggioli e la coppia si divideva tra Londra e Città della Pieve) ha recitato in numerosi film di successo mondiale come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla, Love Actually – L’amore davvero, L’importanza di chiamarsi Ernest, Mamma mia!, Il discorso del Re per citarne alcuni.

Ed oggi arriva l’ennesimo riconoscimento per la sua carriera piena di successi. Colin Firth, infatti, è il vincitore del Nastro d’Argento Europeo 2021. Un importante traguardo che vuole celebrare il suo stile ed il suo essere un attore eclettico, ma al tempo stesso elegante ed in grado di appassionare il pubblico internazionale. Per chi non lo sapesse, il premio del Nastro d’Argento Europeo è nato nel 1989 e si tratta di un riconoscimento cinematografico italiano che viene assegnato ogni anno dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici all’attore o attrice che, secondo loro, è stato capace di emozionare per un determinato film o per la sua carriera in generale. Ma non solo, vengono premiati anche il miglior film, la migliore regia, il miglior regista esordiente, la migliore commedia, la sceneggiatura, la fotografia, i costumi, il montaggio, il casting director e la colonna sonora.

Colin Firth e Stanley Tucci nel film Supernova

In passato il Nastro d’Argento Europeo è stato vinto da nomi importanti come Pedro Almodovar (per ben due volte), Claudia Cardinale, Valeria Bruni Tedeschi, Laura Morante, Juliette Binoche, Ken Loach, Alan Parker, Monica Bellucci e Roman Polanski per citarne alcuni. Colin Firth ha battuto la concorrenza di colleghi come Pierfrancesco Favino, Sergio Castellitto, Alessandro Gassmann, Fabrizio Gifuni e Kim Rossi Stuart. Laura Delli Colli, presidente del Nastro d’Argento Europeo, ha affermato che:

“Una scelta che premia l’eccellenza del suo talento come la semplicità e, insieme, la sua splendida professionalità sia quando si tratti di affrontare l’impegno dei classici, a volte più vicini al teatro che al cinema, che la leggerezza della commedia, un genere al quale Colin Firth regala immancabilmente il suo irresistibile ‘tocco’ british”.

La serata di premiazione andrà in scena martedì 22 giugno a Roma, precisamente al Museo Nazionale delle Arti MAXXI, ovviamente sempre rispettando le normi vigenti in materia di Covid.

Ed a te piace Colin Firth? Oppure avresti preferito che il Nastro d’Argento Europeo lo vincesse un altro attore? Ti aspettiamo nei commenti!