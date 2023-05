L’arrivo dell’estate è ormai prossimo, una stagione che si rivelerà estremamente impegnativa ed impegnata per il duo, nella musica e nella vita vera, dei Coma_Cose.

Fausto e California hanno infatti in programma di partire per un tour che li porterà a presenziare ai principali festival estivi del nostro paese, e la cui conclusione è prevista per il mese di settembre.

Prima che ciò avvenga, però, i Coma_Cose hanno deciso di deliziare i loro numerosissimi fan pubblicando un nuovo brano, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dalla data odierna, 5 maggio 2023, intitolato “Agosto morsica“, scritto da loro due stessi e pubblicato dai Mamakass.

Senza dilungarci oltre, allora, scopriamo subito il significato e il testo di “Agosto morsica“, qui di seguito.

Significato di “Agosto morsica”

Il brano, vivace e tutto da ballare, si presenta come una sorta di collage di ricordi differenti propri dell’estate, il che lo rende perfetto per essere ascoltato in attesa che ritorni la stagione più calda dell’anno.

Testo della canzone

Quando ero bambina

chiamavo il mare

quel posto coi pesci

in cui mi piace tornare

e non mi sono arresa

nel pensare all’estate

come una casa sospesa

se solo fossi una rondine

vorresti più luce

ti allargo le stelle

così diventano luna

mentre la notte ribelle

fuggendo risale da un fiume

mi aggrappo alla fine così

divento una fune

e tiro giù i miei limiti

E anche se l’alba

un po’ ci salva

vuoi o non vuoi

lo sai che agosto morsica

la pelle

certe ferite

tu me le hai già guarite

lo sai che agosto morsica

la pelle

Testa tra le nuvole, dov’è la clochet

mezza minerale con una brioche

asciugami al centro e ritorniamo Porche

anzi rimaniamo scollegati oh shit

la tua libertà ogni volta mi fotte

come quel pezzo alla radio che odio

perché non ammetto che è forte

E mentre il sole scalda

c’è un vento che sparpaglia

i tuoi pensieri nell’aria

che se non sai dove farli atterrare

prova sulla mia spiaggia

ho un aeroporto al posto delle braccia

E anche se l’alba

un po’ ci salva

vuoi o non vuoi

lo sai che agosto morsica

la pelle

certe ferite

tu me le hai già guarite

lo sai che agosto morsica

la pelle

morsica.

–

Dopo aver letto il significato e il testo di “Agosto morsica”, diteci nei commenti cosa pensate di questa canzone!