Coma Cose, duo musicale di Milano formatosi nel 2017, composto da Fausto Lama e California che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, è stato portato alla ribalta grazie al brano Fiamme negli Occhi.

Ed ora sono pronti a tornare sulla scena musicale. Oggi, venerdì 30 aprile, esce il singolo La Canzone dei Lupi su tutte le stazioni radio e le piattaforme musicali. Si tratta del nuovo singolo estratto dall’album Nostralgia, uscito a metà aprile. Un brano su cui il duo punta molto dove il vero protagonista è l’amore vissuto in modo totale e soprattutto il sentirsi liberi di non scegliere mai la strada più facile. Scritto proprio da Fausto Lama e California a quattro mani, è prodotto dai Mamakass.

3 minuti e 19 secondi scanditi da un ritmo dolce, ma deciso. A proposito del significato del brano La Canzone dei Lupi, Coma Cose affermano che:

Il duo Coma Cose

“Tra le canzoni dell’album, una di quelle a cui teniamo di più e che meglio fotografa la nostra storia è “La canzone dei Lupi”. Trascorrere gli anni insieme è un’esperienza forte ma mantenere intatta la propria ribellione come individui singoli è davvero difficile. La musica non è solo un’amica, è l’ossigeno che ci riempie i polmoni e si porta via le nostre parole. In questi tempi “troppo pieni di tutto” e nel rumore abbagliante di mille immagini che accecano, a volte ci si salva solo dicendosi: “Non ci prenderanno mai”, niente ci addomestica se ci aiutiamo nel ricordarcelo”.

Il testo di La Canzone dei Lupi

Tu dimentica ogni cosa in cui credi davvero

Se cammini nel bosco non seguire il sentiero, yeh

Vuoi la foto del cuore? Prima mandami i soldi (Yeh)

Questo troppo di tutto toglie il gusto anche ai sogni

In fondo

Dipende da quanto tu sia disposto a

Capire che col tempo tutto si addomestica

Tranne i lupi e noi

Se stanotte nel buio non ti senti sicura

Usa le canzoni

Togli l’oro dai dischi e dopo dallo alla luna

Ritrova la strada mia

Mentre osservo il futuro in un rettangolo nero

Tu vienimi a dire che

Se lo spengo e mi ci specchio, mi ricordo com’ero

Com’ero

Dipende da quanto tu sia disposto a

Capirе che col tempo tutto si disintegra

Lo so, ora non ci credi, ma tutto si addomestica

Tranne i lupi e noi

E noi

E noi