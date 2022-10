Da oggi Venerdì 7 Ottobre, il nuovo ed attesissimo singolo “Chiamami” dei Coma Cose è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip del brano, diretto da Fausto Lama, è stato pubblicato contestualmente all’uscita del singolo sul canale YouTube dei Coma Cose.

Il duo torna dopo ben un anno dopo il grande successo di critica e pubblico con il brano “Fiamme negli occhi”, grande rivelazione del Festival di Sanremo 2021 e vincitore del doppio disco di platino.

Il lancio del brano e dei progetti futuri sono stati comunicati dagli stessi artisti attraverso l’originale video pubblicato sui social:

“Certo che ne è passato di tempo dall’ultimo pezzo pubblicato, nel frattempo abbiamo fatto un disco intero e un singolo che sta per uscire.”

Il brano segna un nuovo capitolo per Fausto Lama e California e anticipa il nuovo album, in uscita in autunno.

“Chiamami” è stato scritto dagli stessi Coma Cose con la collaborazione di Fabio Dalè e Carlo Frigerio, mentre la produzione è a cura di Asian Fake e Sony Music.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma Cose sono il duo più interessante della scena musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype Aura” (2019) e “Nostralgia” (2021).

Il significato di “Chiamami” dei Coma Cose

I Coma Cose hanno descritto la loro ultima opera con queste parole:

“Chiamami è un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso. Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul “troppo di tutto” e inevitabilmente ci siamo chiesti :”che senso ha oggi fare musica?””.

Il brano è caratterizzato da percussioni e da un ritmo incalzante di chitarra, su cui le voci inconfondibili di Fausto e Francesca dialogano in un denso botta e risposta. Con l’originalità e lo stile che contraddistinguono i Coma Cose, le parole si susseguono ricche di riferimenti che vanno oltre un solo significato.

Nel testo fin da subito c’è un invito all’importanza di essere presenti per un’altra persona, anche semplicemente attraverso una telefonata.

“Chiamami, e poi parlami, cercami, pensami” sono parole che restituiscono la necessità di non perdersi e di esserci l’uno per l’altra, sempre e comunque, sostenersi ed essere presenti a partire dai gesti più istintivi e fondamentali nelle relazioni umane.

Il testo di “Chiamami” dei Coma Cose

Chiamami, chiamami

magari il mondo tra mezz’ora scompare

parlami, parlami di quando il tempo lo sapevi amare davvero

cercami cercami, mi riconosci in mezzo a tutta la gente distratta

pensami pensami mentre la notte viene uccisa dall’alba e tu non ci sei

Ci siamo persi ormai ma non cambia niente

so che ritornerai come fai sempre

ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri piùho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la schiavitù

ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Trovami trovami in una vecchia foto che ti commuove

cadimi cadimi addosso come il muro l’89 davvero

piovono piovono messaggi di propaganda sta attento a non leggerli

scriverò scrivere una canzone per gridare la parola proteggimi

ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù

per ritornare nel punto dove incontrarti e non c’eri più

ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la schiavitù

ma c’eri sempre tu che mi tenevi su

Già, come fai sempre

Mentre nascondo la rabbia lo specchio mi guarda senza pietà

mi servirebbe soltanto un abbraccio uno slancio d’umanità

ho conosciuto le bombe, lo iodio l’inverno la dignità

ma sono ancora qua, qua per dirti

Chiamami Chiamami

E tu, hai già ascoltato “Chiamami” dei Coma Cose? Lascia un commento!