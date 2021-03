Mentre Netflix e Disney+ si sfidano a colpi di novità per attirare un pubblico sempre maggiore, anche Prime Video fa la sua parte e cera sempre di essere all’altezza dei suoi telespettatori e non rimanere indietro. Questa volta lo fa con Come Away (Before Peter became Pam Before Alice went to Wonderland). Come si intuisce dal titolo, i protagonisti saranno proprio Peter Pan ed Alice nel Paese delle Meraviglie, due dei personaggi più amati dai grandi e piccini, che ritroviamo nelle storie di Lewis Carrol e di J.M.Barrie.

Il film è stato presentato in prima mondiale durante il Sundance Film Festival, nel gennaio 2020 e nel novembre dello stesso anno ha fatto il suo debutto on demand negli Stati Uniti. In Italia, invece, il debutto avverrà il 22 aprile. Come Away è diretto da Brenda Champman (già nota per aver co-diretto Ribelle – The Brave) e potrà vantare un cast di eccezione. Troviamo, infatti, Angelina Jolie (sarà la Regina di Cuori), Keira Chansa (Alice), Jordan Nash (Peter Pan), Michael Caine, David Oyelowo (anche nei panni di produttore) e Reece Yates (David). Un fantasy dalle tinte drammatiche che tratta la vita di Peter ed Alice prima che uno diventi Peter Pan e che l’altra si perda nel Paese delle Meraviglie rivelando un legame di sangue che li univa.

Il cast di Come Away

La trama di Come Away

Prima che Peter diventasse Peter Pan e prima che Alice arrivasse al Paese delle Meraviglie, i due erano fratelli e vivevano in una casa di campagna insieme ai genitori ed a David, il fratello maggiore. Insieme giocano nella foresta dietro casa fino a quando la zia Eleanor, da sempre molto critica riguardo la loro educazione, fa iscrivere David ad un collegio prestigioso. La famiglia, triste per la sua partenza, si trova a fare i conti con un incidente che stravolge la loro vita. Una famiglia sgretolata dal punto di vista finanziario, ma anche emotivo con Alice e Peter che cercano una soluzione. Si recano a Londra per vendere alcuni cimeli, ma si troveranno in un mondo pericoloso e misterioso che li renderà protagonisti di alcune avventure.

Quali sono i vostri personaggi delle fiabe preferite? Guarderete il film Come Away?