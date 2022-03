Alzi la mano chi non ha mai visto o comunque non ha mai sentito parlare di Come d’Incanto? Il film uscito nel 2007 e diretto da Kevin Lima, prodotto dalla Walt Disney Pictures. Un film che ha fatto sognare grandi e piccini anche grazie al suo essere a metà strada tra un cartone animato ed un live action.

I protagonisti di Come d’Incanto sono Giselle (interpretata dall’attrice Amy Adams) che nel regno animato di Andalasia sogna di incontrare il vero amore e Robert Philip (interpretato dall’attore Patrick Dempsey) disilluso avvocato divorziato e con una bambina di sei anni. I due, come per magia, si incontrano e regalano emozioni ai telespettatori. Per questo motivo, il pubblico è stato molto felice quando finalmente è stato annunciato che ci sarebbe stato il tanto atteso sequel che arriva a distanza di più di 10 anni e dopo vari tira e molla. A dir la verità, le riprese ufficiali di Disenchanted, il secondo capitolo di Come d’Incanto, sono terminate lo scorso agosto, ma ad Hollywood capita spesso che c’è bisogno di fare delle riprese aggiuntive o che magari sia necessario rifare alcune scene che non sono apparse del tutto convincenti durante le proiezioni di prova. Così la produzione ha deciso di fare qualche modifica alla pellicola.

L’attrice Amy Adams sul set di Come d’Incanto 2 L’attore Patrick Dempsey sul set di Come d’Incanto 2

E proprio da queste nuove riprese sono apparsi i primi scatti ufficiali di Disenchanted. Vediamo, infatti, Amy Adams e Patrick Dempsey nei loro costumi da scena e questo ci fa dedurre che Come d’Incanto 2 dovrebbe riportare la protagonista nel suo paese d’origine, ovvero l’Andalasia. Come sappiamo, nel secondo capitolo del film ci troviamo a 15 anni di distanza con Giselle che si trasferisce nel sobborgo di Monroeville con Robert e la figlia adolescente Morgan dove iniziano a cercare una nuova casa, ma non tutto sarà facile e scopriranno cosa significa davvero il “e vissero per sempre felici e contenti”. Alla regia troveremo Adam Shankman e nel cast oltre Amy Adams e Patrick Dempsey assisteremo al ritorno di Idina Menzel e James Marsden, ma anche alle new entry di Jayma Mays, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Oscar Nunez, Kolton Stewart, Gabriella Baldacchino. Disenchanted è atteso per l’autunno 2022 ed andrà in onda su Disney +.

E tu hai visto il film Come d’Incanto? Cosa ti aspetti da Disenchanted? Ti aspettiamo nei commenti!