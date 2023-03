Come sta Jerry Calà dopo l’infarto? L’attore ha lasciato ieri mattina la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra Venerdì e Sabato scorso.

La Mediterranea, dove il noto attore era stato condotto da un mezzo del 118, è inserita nella rete Ima, per la cura dell’infarto miocardico acuto.

Calà ha 71 anni, ed era stato colpito da un malore mentre si trovava in albergo. Era in città per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, pellicola prodotta da Gianluca Varriale per VargoFilm.

La notizia del ricovero di Jerry Calà, aveva destato non poca preoccupazione tra i suoi numerosi amici e fan.

“Amore mio che spavento mi hai fatto prendere. Love you”, aveva scritto Mara Venier. Poi un comunicato stampa rilasciato dai manager dell’attore avevano assicurato: “Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non critiche come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da Aprile live con la ripresa della sua tournée”.

Come sta Jerry Calà dopo l’infarto: le parole dell’attore

“Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”, è stato il primo messaggio dell’attore, uscito dalla terapia intensiva dopo l’infarto.

“È stata una serata che certamente non dimenticherò mai, per tutta la vita”, dichiara l’attore che continua raccontando come si è trovato nella clinica di Napoli, “erano tutti miei fan in sala operatoria, quindi mi chiedevano ‘Ti offendi se ti chiamiamo libidine?’. E loro si ammazzavano dal ridere”.

Per poi aggiungere: “Senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita”. Ci tiene infatti a sottolineare che “se i danni sono stati molto contenuti” è stato merito “dell’equipe fantastica napoletana” che gli “ha salvato la vita”.

Ecco come sta Jerry Calà dopo l'infarto.