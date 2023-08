Come sta Jovanotti dopo l’incidente in bici a Santo Domingo nel quale ha rimediato una frattura alla clavicola e una al femore in tre punti . Il cantante è stato operato e trascorsa qualche settimana dall’intervento, è tornato in Italia per proseguire le cure al centro di fisioterapia di Forlì, in Emilia Romagna.

E proprio nelle ultime ore, dopo la visita a Jovanotti dell’amico e cantante Gianni Morandi, è giunto a trovarlo anche il suo bassista, Saturnino, originario di Ascoli Piceno. Il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un video simpatico in compagnia del bassista che non è passato inosservato ai suoi fan.

“Lui è venuto da Milano per portarmi dei regali. Gli amici non si dimenticano”. Sono queste le parole che Jovanotti pronuncia all’inizio del video. Nel post condiviso dal cantante sul suo profilo Instagram, lo vediamo con una t-shirt bianca seduto mentre mostra ai suoi fan i regali di Saturnino, che è al suo fianco.

Due regali speciali per Jovanotti: la statuetta della madonnina di Lourdes e una t-shirt bianca e la scritta “Lourdes” in rosso. I due sorridono e si abbracciano e poi, Jovanotti lo ringrazia con un grosso bacio sulla fronte.

Oltre alle visite dei suoi amici del mondo della musica ecco anche “Gimbo Tamberi”. Jovanotti e il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 si sono conosciuti proprio in questa struttura guidata da Fabrizio Borra, cui Jovanotti si affida fin dal 1997 e che l’ha rimesso in piedi dopo qualche precedente guaio.

Come sta Jovanotti: l’incidente in bicicletta

Era stato proprio il cantante a raccontare sui social come era avvenuto l’incidente in bicicletta: “Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l’ho preso in pieno”.

Aveva tenuto anche a ringraziare chi lo ha soccorso: “Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”.

