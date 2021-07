Antonio Albanese e Paola Cortellesi sono pronti a tornare nel film Come un gatto in tangenziale 2, che nelle ultime ore ci è stato presentato anche tramite il trailer ufficiale pubblicato da Vision Distribution.

Grazie alle immagini del trailer, e dalla pubblicazione della sinossi ufficiale, riusciamo a capire in che modo il film sequel si collegherà alla storia narrata in precedenza.

Il film sarà disponibile nei cinema dal 26 agosto, anche se sarà presentato in anteprima nazionale il 14 e 15 agosto. Insomma, tra poco più di un mese potremo finalmente vederlo!

Analisi del trailer e trama di Come un gatto in tangenziale 2

La trama del sequel si svolge 3 anni dopo i fatti raccontati in Come un gatto in tangenziale.

Vediamo sin dalle prime scene di come Monica finisce in galera per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nella loro attività. Disperata dalla situazione, e intenzionata a lasciare quanto prima la cella, Monica decide di contattare Giovanni, l’uomo che ora è impegnato nella riqualificazione delle periferie e ha accanto a sé come compagna Camilla.

Per aiutare Monica, Giovanni riesce a far commutare la sua pena in un periodo di lavoro nella parrocchia di San Basilio, guidata dal pio e bellissimo Don Davide.

Così tra Monica e Giovanni, a poco a poco, sembra rinascere il sentimento, che li riporterà a Coccia di Morto dove però succederà l’impensabile…

Nel cast ritroviamo, nei panni dei protagonisti, Paola Cortellesi e Antonio Abanese, e poi ancora Claudio Amendola nei panni di Sergio, Sonia Bergamasco in quelli di Luce, e Luca Argentero in quelli dell’affascinante Don Davide.

Gli ingredienti per un film commedia spassoso e pieno di risate ci sono tutti, non resta altro che aspettare l’uscita del film e correre al cinema.

E tu cosa ne pensi del trailer di Come un gatto in tangenziale 2? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.