Se per andare al cinema stai aspettando una divertente commedia, ecco in arrivo Con tutto il cuore, il nuovo film di e con Vincenzo Salemme. Un film che, sebbene giochi su pregiudizi triti e ritriti, lo fa in modo originale, con una storia davvero spassosa che tira in ballo, in più di un’occasione, la serie tv Gomorra, e ci ironizza su.

Il film Con tutto il cuore, sarà nei cinema a partire dal 7 ottobre 2021. Per chi non lo sapesse, la trama è un adattamento da un omonimo spettacolo teatrale, sempre scritto da Salemme.

Analisi del trailer e trama di Con tutto il cuore

Nel trailer del film, che puoi vedere in cima all’articolo, conosciamo da subito il protagonista, Ottavio Comaldoli, un uomo che dai più è considerato un vero e proprio fesso. Poi un importante trapianto lo porterà a ricevere il cuore di un famoso boss, morto ucciso e, per mezzo della sua famiglia, in cerca di vendetta.

Ecco cosa racconta Vincenzo Salemme del film Con tutto il cuore:

Racconto una persona comune, di quelle che non hanno voce.

[…]

Mi affascinava il tema del trapianto- racconta Salemme-. È come se il patrimonio genetico di una persona si trasferisse nel corpo di qualcun altro. Il mio personaggio rappresenta tutte le persone comuni, la maggioranza silenziosa. Quelli che lo scrittore Emanuele Trevi chiama gli inermi. Quelli che hanno lo stipendio e rispettano le leggi e non hanno più voce. Vincenzo Salemme

Questo “scambio genetico” tra l’uomo comune e il boss, genera una marea di spunti comici e divertenti, a partire dai parenti del boss che vanno a salutarlo, passando per la terribile vendetta che lui, Ottavio, sarà costretto a portare avanti.

L’ironia raddoppia anche grazie alla presenza dell’attrice Cristina Donadio, la Scianel di Gomorra, che spinge ancora più in alto, non solo il cast, ma anche l’ironia sulla malavita.

Altri componenti del cast, accanto a Salemme e alla Donadio, sono Serena Autieri, Maurizio Casagrande e Antonio Guerriero.

