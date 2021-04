Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo per via della pandemia di Covid-19, lo storico Concertone del Primo Maggio 2021, atteso evento di Roma, si farà! Ci sono ancora tanti dubbi e tanti aspetti da considerare, come la possibilità di avere un pubblico, ma intanto si delinea la lista di artisti che saranno presenti.

Quest’anno il Concertone del Primo Maggio avrà luogo nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma dove si alterneranno 40 artisti, tra italiani e internazionali.

Quali saranno gli artisti che si esibiranno al Concertone del Primo Maggio?

Come anticipato, gli artisti e cantanti presenti al Concertone saranno in totale 40, molti dei quali in arrivo direttamente dal Festival di Sanremo. Molti infatti hanno fatto notare che l’evento del primo maggio sembra quasi un nuovo Sanremo, ma come ha voluto specificare Massimo Bonelli, organizzatore del concerto, quest’anno è stato proprio il Festival ad attingere a piene mani da artisti storicamente legati al Concertone, e che la scelta dei presenti ha voluto seguire il lavoro di rinnovamento musicale degli ultimi anni.

Ecco quindi chi saranno gli artisti presenti al Concertone del Primo Maggio:

Alex Britti

Après La Classe & Sud Sound System

Balthazar

Edoardo Bennato

Bugo

Chadia Rodriguez ft. Federica Carta

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Ermal Meta

Extraliscio

Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara

Fasma

Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote

Fedez

Folcast

Francesca Michielin

Francesco Renga

Gaia

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

L’orchestraccia

La Rappresentante Di Lista

Madame

Mara Sattei

Max Gazzè & The Magical Mystery Band

Michele Bravi

Modena City Ramblers

Motta

Nayt

Noemi

Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario

Piero Pelù

The Zen Circus

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Come ospiti internazionali, invece, saranno presenti Noel Gallagher e LP.

E il pubblico? Come e dove di potrà seguire il concerto?

La questione legata al pubblico è purtroppo ancora incerta. Per il momento ancora nulla è deciso, ma potrebbe esserci la possiblità di avere un pubblico contingentato a inviti tra sponsor, sindacati e team dei cantanti presenti.

Ma noi, comuni mortali, dove e come possiamo assistere al Concertone? Come sempre l’intero evento saà trasmesso in diretta dalle 16.30 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.00 su Rai 3, Rai Play e Rai Radio Due.

Lo slogan che accompegnerà il Concertone di quest’anno, come ha dichiarato lo stesso Bonelli, sarà “L’Italia si cura con il lavoro; La ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa“.

Cosa ne pensi del Concertone del Primo Maggio 2021? Lascia un commento per dire la tua.