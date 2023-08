“Control” è il primo film di Kevin Spacey dopo la sua assoluzione per violenza sessuale nel Regno Unito, e secondo “Variety” uscirà nelle sale durante il periodo natalizio, il 15 Dicembre.

Anche se non è stato ancora individuato un distributore statunitense, le fonti indicano che la “TriCoast Entertainment” è probabilmente il capofila per l’acquisizione dei diritti della pellicola.

Si tratta di un film che fa diventare realtà le ipotesi sulle auto a guida automatica, seppur con risvolti decisamente inquietanti: la protagonista, interpretata da Lauren Metcalfe è una ministra del governo britannico che si offre di accompagnare a casa la giovane figlia del premier inglese, ma la sua vettura viene hackerata e dirottata. A dare la voce al dirottatore è appunto Kevin Spacey, che nel film compare unicamente in questo modo, e mai mostrando la sua figura.

“Control” è diretto dall’autore britannico Gene Fallaize e vede Spacey interpretare questa figura misteriosa decisa a vendicarsi che dirotta a distanza l’auto di un funzionario del governo britannico.

L’attore ha registrato la sua parte a Londra lo scorso Dicembre in attesa del processo per violenza sessuale nel Regno Unito. Processo che il mese scorso lo ha visto non colpevole per tutte le accuse.

“Control” Kevin Spacey: le parole del regista

Fallaize ha inoltre affermato che la discussione sul processo non è emersa durante il loro periodo di registrazione, anche se Spacey ha parlato con affetto di “House of Cards”, nonostante sia stato escluso dallo show dopo che le prime accuse di cattiva condotta sessuale emerse contro di lui nel 2017.

“È naturalmente tranquillo e sembra piuttosto timido”, ha detto Fallaize a “Variety” il mese scorso. “Sembrava a posto. Voglio dire, non conoscevo Kevin prima di tutto questo, quindi non posso dire com’era in confronto a com’era prima. Ma sai, sembrava solo un bravo ragazzo”.

Quanto al fatto che il regista avesse delle riserve sul casting di Spacey, ha affermato di no. “Le uniche persone che sanno tutto sono quelle che erano in quell’aula e hanno deciso che non era colpevole. Non mi pento di aver scelto Kevin e rifarei tutto da capo”, ha concluso Fallaize.

