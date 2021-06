È difficile sapere come sarebbe stato il mondo del cinema senza Stanley Kubrick. Il genere fantascienza avrebbe la stessa portata esistenziale senza 2001: Odissea nello spazio? Gli psico-horror che parlano di case infestate avrebbero avuto lo stesso impatto senza l’uscita di Shining? Per i cinefili, il pensiero di un mondo senza Kubrick è di per sé un concetto terrificante. Il regista è responsabile di alcuni dei momenti più iconici del cinema. Tuttavia, sembra che senza l’influenza di Erich von Stroheim, DW Griffith e Sergei Eisenstein, Kubrick non avrebbe mai iniziato a fare film.

L’ossessione per gli scacchi di un giovane Stanley Kubrick lo portò a presenziare regolarmente alle proiezioni al Museum of Modern Art di New York, sviluppando un grande apprezzamento per i classici del cinema. In un’intervista a un giornale nel 1987, Kubrick ha ricordato questa prima esperienza cinematografica, commentando: “La mia sorta di immagine fantasy dei film è stata creata al Museum of Modern Art, quando ho guardato Stroheim e DW Griffith ed Eisenstein. Sono stato colpito da questi artisti fantastici. Non sono mai stato colpito dalle stelle del cinema in particolare, del tipo, non ho mai pensato: “Accidenti, andrò a Hollywood e guadagnerò 5.000 dollari a settimana e vivrò in un posto fantastico e avrò una macchina sportiva”. Ero davvero innamorato dei film e non mi interessava del successo che potevano generare”.

I registi che Kubrick menziona sono responsabili di alcuni dei primi classici di Hollywood, tra cui il controverso Nascita di una nazione (Birth Of A Nation) di DW Griffith e il film del 1926 La corazzata Potëmkin (Battleship Potemkin) di Sergei Eisenstein, che in Italia conosciamo per lo più per la famosa scena di uno dei film di Fantozzi. È certamente una grande filmografia da cui imparare e studiare; non c’è da meravigliarsi se Kubrick aveva una tale visione e abilità tecniche già dal suo primo lungometraggio, Paura e Desiderio, del 1953.

Continuando la sua intervista, Kubrick ha osservato: “Vedevo di tutto alla RKO nel circuito di Loew, ma ricordo di aver pensato all’epoca che ero scarso sui film. Ma avevo visto così tanti film brutti. Ho pensato tra me: ‘anche se non so niente di cinema, non posso credere di non poter fare un film migliore di questo’. Ed è per questo motivo che ho iniziato a fare film”.

Sembra che la passione di Kubrick per il cinema provenga sia dalla qualità del film classico, sia dall’insoddisfazione generale per i contenuti mainstream, portando l’influente regista ad avere un atteggiamento quasi ossessivo nei confronti del cinema. Come ricorda l’amico e collaboratore Alex Singer, una volta che lui e Kubrick andarono a vedere Alexander Nevsky di Eisenstein, il regista andò immediatamente a comprare un LP della colonna sonora di Prokofiev, che puoi trovare qui sotto. In effetti, il regista lo ha ascoltato così continuamente che alla fine ha fatto impazzire sua sorella minore, che gli ruppe l’LP in testa con rabbia.