Anthony Melchiorri è conosciuto dai più per essere il conduttore di Hotel da Incubo. Come fa a dare consigli sugli Hotel? Anthony è un uomo d’affari e albergatore di successo di innumerevoli hotel. Ma non vive solo di alberghi. Ha anche un debole per il poker, ha prestato servizio nell’esercito e ha fatto tante altre cose interessanti.

Melchiorri è nato a Brooklyn, New York , ed è cresciuto nel quartiere di Sheepshead Bay, nel distretto di New York City. Il primo lavoro di Melchiorri nel settore dell’hôtellerie è stato all’Embassy Suites come portiere notturno a Overland Park, KS. Dieci mesi dopo, ottenne la carica di manager notturno al Plaza Hotel della città. Nel corso dei successivi quattro anni, si è fatto strada fino alla posizione di Direttore delle Operazioni di Front Office. Dopo che una ragazza di 11 anni è entrata al Plaza e gli ha chiesto: “Signore, dov’è Eloise?”, lui e Randee Glick hanno creato il tour Eloise dell’hotel. Fu poi nominato direttore generale del Lucerne Hotel nell’Upper West Side di New York City. Sotto la sua direzione, il Lucerne è stato selezionato come Best Service Hotel dalla New York Times Travel Guide. Nel 2005 lascia il Lucerne per assumere la carica di direttore generale dello storico Algonquin Hotel di New York . Dopo aver convinto i proprietari a chiudere l’Algonquin per 29 giorni, ha supervisionato una ristrutturazione da 15 milioni di dollari dal tetto al seminterrato dell’edificio, riportandolo ai giorni di gloria. Ha ristrutturato le camere, i ristoranti e ha fatto guadagnare all’hotel un punteggio elevato come Hotel della Guida Michelin. Ha orchestrato campagne pubblicitarie come la “$ 10.000 Martini” dell’Algonquin, ha vinto un “Best of Show Award” dell’Hospitality Sales & Marketing Association International e in generale ha rinnovato l’hotel. Melchiorri ha anche aiutato a gestire il Nickelodeon Hotel and Resort. In seguito è diventato primo vicepresidente di Tishman Hotels e poi vicepresidente senior della New York Hotel Management Company. In tale veste, Melchiorri ha contribuito a sviluppare un hotel di sole suite al Times Square. Melchiorri ha quindi fondato la propria gestione e consulenza alberghiera, la Argeo Hospitality.

Prima di Hotel da Incubo, ha fatto un film biografico

Interpretato da Alyssa Milano, Wisegal è stato prodotto da Anthony ed è basato sulla sua vita. È anche apparso nel film alcune volte come personaggio! Ha avuto molto più successo di quanto avesse previsto, ma non era sua intenzione sfondare nel mondo del cinema. “Non l’ho fatto per diventare famoso”, ha spiegato Anthony in un’intervista. “Ho pensato che fosse più facile [scrivere il film] che spendere i soldi per la terapia”. Wisegal è stato il film di Lifetime più visto nel momento in cui è stato presentato in anteprima, cioè nel 2008.

Ha prestato i suoi servizi nell’aeronautica americana

Anthony era un colonnello in una base missilistica invisibile. “L’Air Force mi ha salvato la vita”, ha detto Anthony. “Prima di allora, non avevo una direzione”.

Mentre era nell’esercito, ha preso lezioni serali per ottenere la laurea e ha iniziato a lavorare nei fine settimana. Entrò nel settore alberghiero poco dopo.

Anthony è un padre orgoglioso di tre figlie

Anthony ha due figlie gemelle di 21 anni che frequentano il college, studiano teatro e marketing, mentre la figlia più piccola ha 18 anni e si prepara ad andare al college. Tutti sono impegnati in diverse attività, ma Anthony cerca di passare più tempo possibile con ognuna di loro. “Mi piace uscire a pranzo con loro o, onestamente, guidarle avanti e indietro alle loro partite di calcio e agli spettacoli teatrali”.

Coney Island è un posto speciale per Anthony

Il defunto padre di Anthony, che era un operaio edile, dipinse l’iconica corsa con il paracadute, un pezzo ampiamente riconosciuto dello skyline di Coney Island. Quando ciascuna delle tre figlie di Anthony aveva solo poche settimane, lui e sua moglie le portarono a Coney Island per il loro primo viaggio nell’oceano e inzupparono i piedi nell’acqua.

Anthony spiega qualcosa in più sulle stelle degli hotel…

Le stelle non sono un pretesto per offrire una qualità bassa. “L’unica differenza tra un hotel a tre o cinque stelle sono i servizi”, spiega Anthony. “Il più grande malinteso che si fa è che se paghi per un hotel a tre stelle, ottieni solo $ 100 di servizio. Come albergatori, siamo servi, qui per servirvi, quindi chiedete quello che volete. Dovresti ottenere un servizio a cinque stelle, non importa dove ti trovi.”

Ogni ristrutturazione di Hotel da Incubo dura quattro giorni

Dall’inizio alla fine. Anthony vede i proprietari dell’hotel come il suo capo per i prossimi quattro giorni. Il primo giorno di un progetto, Anthony incontra il direttore dell’hotel per vedere come lui e il team di Hotel Impossible possono organizzare il tutto. Durante i primi tre giorni, tutti i lavori di costruzione e ristrutturazione devono essere fatti.

“È un processo molto intenso, stressante e incredibilmente impegnativo”, afferma Anthony. “È difficile [per alcuni proprietari di hotel] parlare con le telecamere insieme ai produttori, ma ci proviamo”.

Il miglior consiglio che gli sia mai stato dato?

Non cercare scuse…

“Se vuoi qualcosa nella vita, devi piantare la tua bandiera ed essere quella persona”, dice Anthony.

Da persona disciplinata, dice che dà tutto se stesso nel presente – che si tratti della sua famiglia, dell’apertura di un hotel o delle riprese – e si assicura di non cercare scuse.

Sarebbe a Las Vegas se lasciasse la TV e gli hotel

“Vorrei correre in auto”, dice Anthony senza esitazione. “Ma durante la bassa stagione, giocherei a poker al Venetian.”