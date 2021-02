Finalmente un nuovo poster ufficiale di Crudelia è stato reso noto dalla Disney. A dare il volto all’iconica cattiva de La carica dei 101 è l’attrice Emma Stone, bellissima e cattivissima in questa sua inedita mise.

Il film Crudelia è il live action dedicato a Crudelia De Mon, una dei cattivi più iconici della Disney, conosciuta per il suo amore per il bianco e nero, e per le pellicce dei dalmata. Ed è proprio il bianco e nero a farla da padrone in questo primo poster che mostra la protagonista del film in primo piano, bella e spietata, con uno sguardo che trafigge lo spettatore e il trucco marcato e pesante da vera femme fatale.

Ve la mostriamo qui sotto nel nuovo poster ufficiale del film Disney in arrivo per maggio 2021.

Il film Crudelia è pensato come una sorta di prequel de La carica dei 101, con una trama che si concentra sulla storia di Crudelia De Mon nella Londra degli anni Settanta, quando altri non era che una nascente stilista che con il tempo diverrà ossessionata dalle pellicce e dal bianco e nero, esattamente come la conosceremo poi nel film animato con protagonista i cuccioli di dalmata.

Un ruolo magnifico per Emma Stone, l’attrice classe 1988 che ha già vinto un Premio Oscar per la sua interpretazione nel film La La Land, e due Nomination per Birdman e La favorita. Una giovane attrice dal grande talento, che sicuramente riuscirà a farci sognare anche nei panni della spietata Ceudelia.

Fra poche ore sarà disponibile anche il trailer ufficiale di Crudelia, che non mancheremo di mostrarvi immediatamente.

Nell’attesa, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo poster del film lasciando un commento qui sotto.